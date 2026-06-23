Valve e AMD collaborano per introdurre FSR 4 su Steam Machine

A poche ore dalla comunicazione dei prezzi ufficiali, Valve ha rivelato che Steam Machine riceverà presto il supporto ad AMD FSR 4, migliorando resa grafica, fluidità e upscaling.

Dopo aver comunicato i prezzi ufficiali di Steam Machine, Valve ha annunciato il supporto ad AMD FSR 4. Lo scetticismo di alcuni utenti era legato all'adozione di una versione precedente di FSR, ritenuta meno efficace rispetto alle soluzioni più recenti. Ebbene, le cose potrebbero cambiare "presto", sebbene non sia stata indicata una tempistica precisa. In questo modo, la qualità dell'immagine dovrebbe risultare nettamente superiore rispetto a quella attuale, che appare inferiore a quella ottenibile su PS5.

FSR 4 in arrivo Come già accennato in precedenza, e secondo la recensione di Digital Foundry, la resa visiva del dispositivo - in particolare legata all'upscaling - risulta spesso leggermente inferiore rispetto a quella di una PS5 base. L'introduzione del supporto a FSR 4 potrebbe migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine, rendendo quindi Steam Machine potenzialmente più competitiva, considerando anche il prezzo (1.039 € per la versione da 512 GB senza controller). In ogni caso, Pierre-Loup Griffais di Valve ha dichiarato a The Verge che l'azienda sta collaborando con AMD per portare FSR 4 su Steam Machine. Ricordiamo che si tratta dell'ultima suite di strumenti per upscaling e miglioramento delle prestazioni, quindi i vantaggi saranno diversi. Purtroppo non è stata indicata una tempistica precisa. Nell'e-mail Valve sostiene che sarà "disponibile a breve" e che non può fornire ulteriori dettagli. "Dovrebbe garantire un miglioramento significativo della qualità grafica nell'upscaling", ha detto Valve.

I primi benchmark Per ora i dati evidenziano differenze non troppo marcate tra Steam Machine e PS5. La media dei fotogrammi su Black Myth: Wukong è pari a 46 fps su Steam Machine (50 su PS5), su Alan Wake 2 è pari a 49 fps (52 su PS5), su Crimson Desert è pari a 48 fps (56 su PS5) e su Forza Horizon 5 è pari a 47 fps (60 su PS5). Le prestazioni di Steam Machine sono inferiori a quelle di una PS5 Ovviamente il confronto va letto tenendo conto di configurazioni grafiche e tecniche di upscaling differenti tra le due piattaforme. Nel frattempo, in questo articolo trovate il listino completo e dettagli sulle prenotazioni di Steam Machine.