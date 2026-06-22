Valve conferma in anticipo che AMD FSR 4.1 arriverà anche sulle GPU RDNA 3 e 3.5

La build sarebbe comparsa per breve tempo nei repository pubblici associati a Proton Experimental prima di essere rimossa. Sebbene Valve non abbia rilasciato alcun annuncio ufficiale, la comparsa del file ha attirato l'attenzione della community, che è riuscita a scaricarlo e ad analizzarlo prima della sua scomparsa.

L'arrivo di AMD FSR 4.1 sembra essere più vicino del previsto. Alcuni utenti hanno infatti individuato una versione preliminare della tecnologia di upscaling all'interno di Proton Experimental, il layer di compatibilità sviluppato da Valve che consente di eseguire giochi Windows su sistemi Linux.

La build di FSR 4.1 trapelata su Proton Experimental

La scoperta offre uno sguardo anticipato sui lavori in corso relativi a FSR 4.1 e potrebbe fornire indicazioni interessanti sul supporto alle diverse architetture Radeon. Secondo quanto riportato da alcuni utenti della community Radeon su Reddit, il file individuato nei repository di Proton Experimental sarebbe identificato come "FSR 4.1.1 INT8" e includerebbe la libreria "amdxcffx64.dll". Un dettaglio rilevante riguarda la presenza della firma digitale del file, caratteristica che potrebbe consentirne l'utilizzo anche nei giochi che verificano l'autenticità delle DLL caricate.

La scoperta arriva in un momento particolarmente significativo. AMD ha già confermato che il supporto a FSR 4.1 per le schede video basate su architettura RDNA 3, comprese le Radeon RX 7000, sarà distribuito nel corso di luglio. Per le GPU RDNA 2, come la serie Radeon RX 6000, il debutto è invece previsto più avanti, con una finestra temporale che punta ai primi mesi del 2027.

La presenza della build all'interno di Proton Experimental lascia ipotizzare che Valve stia già preparando il terreno per l'integrazione della nuova tecnologia all'interno dell'ecosistema Linux. Pur trattandosi probabilmente di una pubblicazione accidentale, il fatto che il software sia comparso in un repository accessibile suggerisce che lo sviluppo abbia raggiunto uno stato relativamente avanzato.

Un altro elemento che ha suscitato interesse riguarda la compatibilità osservata con hardware RDNA 3.5. Alcuni test condivisi online mostrerebbero infatti il funzionamento della build su una GPU integrata Radeon 890M, soluzione presente in diversi processori Ryzen AI di nuova generazione e in alcuni dispositivi portatili dedicati al gaming.

Questo aspetto assume particolare importanza perché AMD non ha ancora confermato ufficialmente il supporto di FSR 4.1 alle GPU RDNA 3.5. In passato l'azienda ha fornito indicazioni non sempre univoche sulla questione, lasciando aperti diversi interrogativi sulla compatibilità delle nuove tecnologie di upscaling con questa architettura.

Per gli utenti dotati di schede RDNA 3, il file trapelato rappresenta principalmente un'anteprima di ciò che dovrebbe arrivare ufficialmente nelle prossime settimane. Per chi utilizza invece soluzioni RDNA 3.5, la situazione appare più interessante perché i test suggeriscono che il percorso INT8 di FSR 4.1 sia già in grado di funzionare su questa piattaforma.

Al momento si tratta comunque di software non ufficiale e destinato soprattutto a sviluppatori, appassionati e utenti Linux interessati a sperimentare le novità prima del rilascio definitivo. L'implementazione finale distribuita da AMD attraverso i driver ufficiali per Windows potrebbe presentare differenze, ottimizzazioni aggiuntive e un supporto più ampio rispetto alla build comparsa temporaneamente nei repository di Valve.