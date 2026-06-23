Disponibile la beta 2 di iOS 27 con nuove funzioni di Siri e Visual Intelligence

Apple ha distribuito la seconda beta di iOS 27 per sviluppatori. Questa versione introduce diverse novità, incentrate principalmente sulla nuova Siri e su Visual Intelligence. Prima di riepilogarle, però, specifichiamo che queste funzioni non saranno disponibili immediatamente in Europa, a causa del DMA, quindi non è ancora chiaro quando sarà possibile provarle a tutti gli effetti. Nel frattempo, ecco tutti i dettagli.
Le novità
Come anticipato, sono state introdotte diverse funzioni in attesa della versione beta pubblica prevista a luglio. Ricordiamo che invece la disponibilità della versione stabile è prevista per settembre, tuttavia con diverse limitazioni in Europa a causa del DMA. Pertanto, di seguito trovate alcune informazioni generiche, tenendo presente che molte funzioni potrebbero non essere disponibili in Europa.
Partiamo dalle app Note, Mail e Messaggi, che introducono il nuovo pulsante "Scrivi a Siri" presente sopra la tastiera.
La seconda beta introduce anche le opzioni di personalizzazione della voce di Siri, precisamente su iPhone 17 Pro e iPhone Air.
L'app Wallet include una funzione chiamata "Insights", accessibile toccando l'icona con i tre puntini in alto a destra. Si tratta di uno strumento pensato per fornire informazioni in base alle spese, alle transazioni ricorrenti e ai saldi dei conti. Inoltre, quando si crea un nuovo pass, è possibile scegliere diverse colorazioni.
Con la beta 2 di iOS 27, inoltre, è possibile utilizzare l'app Casa per aggiornare da remoto un'Apple TV, rendendo il procedimento più semplice.
Apple ha anche aggiunto il supporto per rispondere a un messaggio specifico in una conversazione RCS con un utente Android. Basterà tenere premuto su un messaggio per rispondere, in modo analogo a quanto già visto su altre applicazioni.
Apple dovrebbe inviare delle notifiche nel caso in cui un backup su iCloud non dovesse funzionare correttamente. La notifica dovrebbe essere la seguente: "C'è un problema con il nostro server, quindi al momento potrebbe non essere possibile eseguire il backup o il ripristino del dispositivo. Riprova più tardi".
Foto, Visual Intelligence e altri cambiamenti
Per quanto concerne Visual Intelligence, nelle impostazioni di Siri è presente la nuova opzione "Evidenzia per ricerca immagini", disattivata di default. Attivandola, le immagini verranno inviate automaticamente a terze parti quando si evidenziano soggetti per trovare immagini simili.
A tal proposito, quando è attivata una funzione nascosta della fotocamera (ad esempio la regolazione dell'esposizione), i pulsanti degli strumenti sono evidenziati di giallo. Inoltre, gli strumenti di intelligenza artificiale dell'app Foto sono ora disponibili per le immagini RAW.
Se state utilizzando telecamere per la sorveglianza della casa, è ora possibile premere a lungo sulle notifiche in arrivo per guardare il video relativo all'avviso di movimento e accendere le luci situate nelle vicinanze. A tal proposito, Apple ha risolto il bug per cui gli accessori HomeKit non rispondevano dopo aver installato iOS 27 e tvOS 27.
Infine, nell'app Siri è ora possibile selezionare più conversazioni da eliminare.
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