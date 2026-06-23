Sega svela le vendite aggiornate di Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio

Nell'ultimo report finanziario per gli investitori, Sega ha aggiornato i dati di vendita di alcuni dei suoi franchise principali, tra cui Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio, suggerendo che le performance complessive delle sue IP restano solide, pur lasciando margine di crescita.

Persona 5 Royal, con 8,66 milioni di copie, è di gran lunga il titolo più venduto dell'elenco. A confronto, Persona 3 Reload ha raggiunto 2,97 milioni di copie. Restando nell'area Atlus, Metaphor: ReFantazio ha totalizzato 2,46 milioni di copie, un risultato molto positivo per una nuova IP. Shin Megami Tensei V (inclusa la riedizione Vengeance) è invece a 2,44 milioni.