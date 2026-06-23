Sega svela le vendite aggiornate di Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio

Nell'ultimo report finanziario per gli investitori, Sega ha aggiornato i dati di vendita di alcuni dei suoi franchise principali, tra cui Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio, suggerendo che le performance complessive delle sue IP restano solide, pur lasciando margine di crescita.
Persona 5 Royal, con 8,66 milioni di copie, è di gran lunga il titolo più venduto dell'elenco. A confronto, Persona 3 Reload ha raggiunto 2,97 milioni di copie. Restando nell'area Atlus, Metaphor: ReFantazio ha totalizzato 2,46 milioni di copie, un risultato molto positivo per una nuova IP. Shin Megami Tensei V (inclusa la riedizione Vengeance) è invece a 2,44 milioni.
Sonic Frontiers vicino ai 5 milioni di copie vendute
Per quanto riguarda la serie Like a Dragon, Yakuza: Like a Dragon è salito a 3,12 milioni di copie, mentre il sequel Infinite Wealth ha raggiunto 2,05 milioni. Sul fronte Sonic, Sonic Frontiers è arrivato a 4,94 milioni di copie, e potrebbe presto superare quota 5 milioni grazie all'ormai quasi certa versione per Nintendo Switch 2.
Di seguito l'elenco completo delle vendite dei titoli svelati da Sega:
- Sonic x Shadow Generations - 3,07 milioni di copie
- Metaphor: ReFantazio - 2,46 milioni di copie
- Like a Dragon: Infinite Wealth - 2,05 milioni di copie
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 1,05 milioni di copie
- Persona 3 Reload - 2,97 milioni di copie
- Sonic Superstars - 2,88 milioni di copie
- Sonic Frontiers - 4,94 milioni di copie
- Total War: Warhammer 3 - 2,7 milioni di copie
- Shin Megami Tensei V (Vengeance incluso) - 2,44 milioni di copie
- Yakuza: Like a Dragon - 3,12 milioni di copie
- Persona 5 Royal - 8,66 milioni di copie
- Team Sonic Racing - 3,5 milioni di copie
- Total War: Three Kingdoms - 3,32 milioni di copie
Non sono stati invece comunicati i dati di vendita di Sonic Racing: CrossWorlds e Shinobi: Art of Vengeance. Sega ha però espresso una certa delusione per le performance, giudicate inferiori alle aspettative nonostante l'ottima accoglienza da parte della stampa specializzata
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.