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Sega svela le vendite aggiornate di Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio

Sega aggiorna le vendite dei suoi principali franchise: Persona domina con oltre 8 milioni di copie, mentre Like a Dragon, Sonic e Metaphor mostrano risultati solidi ma con margini di crescita.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/06/2026
Il cast di Persona 5

Nell'ultimo report finanziario per gli investitori, Sega ha aggiornato i dati di vendita di alcuni dei suoi franchise principali, tra cui Persona, Like a Dragon, Shin Megami Tensei e Metaphor: ReFantazio, suggerendo che le performance complessive delle sue IP restano solide, pur lasciando margine di crescita.

Persona 5 Royal, con 8,66 milioni di copie, è di gran lunga il titolo più venduto dell'elenco. A confronto, Persona 3 Reload ha raggiunto 2,97 milioni di copie. Restando nell'area Atlus, Metaphor: ReFantazio ha totalizzato 2,46 milioni di copie, un risultato molto positivo per una nuova IP. Shin Megami Tensei V (inclusa la riedizione Vengeance) è invece a 2,44 milioni.

Sonic Frontiers vicino ai 5 milioni di copie vendute

Per quanto riguarda la serie Like a Dragon, Yakuza: Like a Dragon è salito a 3,12 milioni di copie, mentre il sequel Infinite Wealth ha raggiunto 2,05 milioni. Sul fronte Sonic, Sonic Frontiers è arrivato a 4,94 milioni di copie, e potrebbe presto superare quota 5 milioni grazie all'ormai quasi certa versione per Nintendo Switch 2.

Di seguito l'elenco completo delle vendite dei titoli svelati da Sega:

  • Sonic x Shadow Generations - 3,07 milioni di copie
  • Metaphor: ReFantazio - 2,46 milioni di copie
  • Like a Dragon: Infinite Wealth - 2,05 milioni di copie
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 1,05 milioni di copie
  • Persona 3 Reload - 2,97 milioni di copie
  • Sonic Superstars - 2,88 milioni di copie
  • Sonic Frontiers - 4,94 milioni di copie
  • Total War: Warhammer 3 - 2,7 milioni di copie
  • Shin Megami Tensei V (Vengeance incluso) - 2,44 milioni di copie
  • Yakuza: Like a Dragon - 3,12 milioni di copie
  • Persona 5 Royal - 8,66 milioni di copie
  • Team Sonic Racing - 3,5 milioni di copie
  • Total War: Three Kingdoms - 3,32 milioni di copie
Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2 è stato avvistato nei negozi Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2 è stato avvistato nei negozi

Non sono stati invece comunicati i dati di vendita di Sonic Racing: CrossWorlds e Shinobi: Art of Vengeance. Sega ha però espresso una certa delusione per le performance, giudicate inferiori alle aspettative nonostante l'ottima accoglienza da parte della stampa specializzata

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