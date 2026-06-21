Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2 è stato avvistato nei negozi: sebbene SEGA non abbia ancora annunciato ufficialmente questa edizione del gioco, ci sono foto che ne ritraggono le confezioni sugli scaffali.
La vendita del gioco, tuttavia, non sarebbe ancora consentita: a quanto pare gli utenti dovrannno attendere martedì 23 giugno per poter acquistare la versione Switch 2 dell'avventura, il che confermerebbe il leak pubblicato esattamente un mese fa.
"Alcune persone hanno trovato delle copie di Sonic Frontiers: Definitive Edition nei punti vendita di rivenditori come Walmart", si legge nel post che trovate qui sotto. "Quando hanno provato ad acquistarle, tuttavia, gli è stato detto che non sarà possibile fino al 23 giugno."
"Si tratta fondamentalmente di una conferma della data di uscita di questa versione, e del fatto che SEGA potrebbe lanciare il gioco con uno shadow drop nel giorno del compleanno di Sonic."
Un'edizione completa
Classificato lo scorso marzo, Sonic Frontiers: Definitive Edition sembra dunque una realtà e andrà a offrire agli appassionati un'esperienza completa, che include dunque sia il gioco base che tutti i DLC pubblicati finora.
Per ulteriori dettagli e per una conferma definitiva, tuttavia, bisognerà come detto attendere questo martedì, quando SEGA dovrebbe effettuare lo shadow drop di Sonic Frontiers per Nintendo Switch 2.
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