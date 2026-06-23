Sonic Frontiers: Definitive Edition disponibile su Nintendo Switch 2, include tutti gli aggiornamenti

Sega ha annunciato la disponibilità di Sonic Frontiers: Definitive Edition per Nintendo Switch 2. Il titolo è in vendita al prezzo di 49,99 euro e può essere acquistato sia in formato digitale tramite l'eShop, sia in edizione fisica sotto forma di scheda contenente il codice di gioco. Insomma, le molte voci circolate in merito si sono rivelate vere, infine.