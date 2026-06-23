Sonic Frontiers: Definitive Edition disponibile su Nintendo Switch 2, include tutti gli aggiornamenti

Sega ha annunciato la disponibilità di Sonic Frontiers: Definitive Edition per Nintendo Switch 2. Il titolo è in vendita al prezzo di 49,99 euro e può essere acquistato sia in formato digitale tramite l'eShop, sia in edizione fisica sotto forma di scheda contenente il codice di gioco. Insomma, le molte voci circolate in merito si sono rivelate vere, infine.
Trailer e contenuti
L'uscita delle altre edizioni di Sonic Frontiers risale all'8 novembre 2022, quando il gioco debuttò su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, la prima generazione di Nintendo Switch e PC . Nel corso del suo ciclo vitale, il titolo ha raggiunto vendite complessive di almeno 4,94 milioni di unità a livello globale, espandendosi attraverso una serie di aggiornamenti gratuiti.
L'edizione definitiva raccoglie tutto il lavoro svolto dal team di sviluppo in un unico pacchetto. Sonic Frontiers porta Sonic nelle Starfall Islands alla ricerca dei Chaos Emeralds dispersi.
Parlando nello specifico di contenuti, la Definitive Edition include: il gioco base Sonic Frontiers; la campagna narrativa aggiuntiva "The Final Horizon"; l'aggiornamento "Sonic's Birthday Bash"; l'aggiornamento "Sights, Sounds, and Speed"; un artbook digitale e una mini colonna sonora; una serie di oggetti estetici e pacchetti vari, tra cui: il pacchetto collaborazione "Monster Hunter", le scarpe ispirate a Sonic Adventure 2, il completo "Holiday Cheer Suit" e l'"Explorer's Treasure Box".
L'azienda ha infine inserito una piccola nota tecnica rivolta ai giocatori, precisando che gli oggetti contenuti all'interno dell'"Explorer's Treasure Box" potranno essere convalidati e ottenuti esclusivamente avviando una Nuova Partita.
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