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The One Piece, il remake su Netflix verrà mostrato con un teaser: ecco quando

Netflix ha pubblicato una nuova immagine di The One Piece, l'atteso remake della serie animata basata sull'opera di Eiichiro Oda, rivelando l'arrivo di un teaser: ecco quando.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/06/2026
Monkey D. Rufy in The One Piece

Netflix ha annunciato che The One Piece verrà mostrato con un teaser domani, 24 giugno, alle 15.00 ora italiana: un appuntamento imperdibile per i tantissimi appassionati dell'opera creata da Eiichiro Oda.

"L'avventura ha inizio!", si legge nel post pubblicato dalla piattaforma streaming sui social in merito all'atteso remake: "Salpate insieme a Rufy mentre parte per la sua grande avventura in The One Piece."

L'annuncio di Netflix è stato accompagnato da una nuova immagine che ritrae Monkey D. Rufy a bordo della sua nave e il titolo del primo episodio della serie, "Romance Dawn", mentre in basso viene ribadito il periodo di debutto dell'anime, fissato a febbraio 2027.

Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1 Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1

Come rivelato alcune settimane fa, la prima stagione di The One Piece sarà composta da appena sette episodi e adatterà la saga dell'East Blue utilizzando un approccio più vicino ai ritmi del manga originale.

Un progetto ambizioso

Annunciato alla fine del 2023, il remake di One Piece si pone senz'altro come un progetto ambizioso, che punta a coinvolgere nuovamente i milioni di appassionati che hanno già visto l'anime originale, ma anche ad accogliere chi vorrebbe recuperare la storia ma è intimidito dagli oltre mille episodi trasmessi finora.

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In tal senso sarà davvero interessante scoprire in che maniera verrà gestito il racconto nel tentativo di velocizzare la storia ma al contempo conservarne i tratti caratteristici, le atmosfere e l'approfondimento dei personaggi.

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