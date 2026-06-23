Matt Ryan commenta le battute più iconiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Matt Ryan, l'attore che interpreta Edward Kenway, ha commentato le battute più iconiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, spiegando cos'ha reso questi momenti davvero memorabili.

"Da anni giro in lungo e in largo, prendendomi tutto quello che mi piace, fregandomene altamente di quelli a cui facevo del male. Eppure eccomi qui... con ricchezze e fama, non un briciolo più saggio di quando lasciai casa": un dialogo cruciale per il personaggio di Edward, secondo Matt Ryan, in cui capisce che la strada che aveva intrapreso era quella sbagliata.

Oppure "Voglio del cibo che non mi faccia stare male. Muri che proteggano dal vento. Voglio una vita dignitosa": una frase che per Ryan pone davvero le basi per il viaggio che il protagonista del gioco decide di intraprendere, forte della sua determinazione ad avere una vita migliore anche per Caroline.

E ancora: "Diavoli dell'inferno! È questa la mia ricompensa per aver creduto nel buono che c'è negli uomini? Per aver pensato che un topo di fogna come te avrebbe potuto avere un po' di fottuto senno, una volta tanto?!?" Una scena fantastica, ha detto l'attore.