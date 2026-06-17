Assassin's Creed Black Flag Resynced ha concluso lo sviluppo: nessun ritardo per l'uscita

Ubisoft ha pubblicato un messaggio sui social in cui comunica l'entrata in "fase gold" di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovvero riferendo che il gioco ha concluso il suo percorso di sviluppo ed è pronto per essere lanciato sul mercato, con nessun rischio di rinvio per l'uscita.
La data di uscita di Assassin's Creed Black Flag Resynced resta dunque fissata per il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, rappresentando uno dei titoli di maggior rilievo di questo inizio estate e un gioco dalla notevole importanza strategica anche per Ubisoft, visto il recupero di uno dei suoi maggiori successi del passato.
Si tratta infatti del remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, considerando uno dei capitoli più amati della celebre serie nonché uno dei titoli Ubisoft di maggiore successo in assoluto.
Un remake con qualcosa in più
La settimana scorsa abbiamo visto il nuovo approfondimento di Assassin's Creed: Black Flag Resynced dedicato all'espansione dell'originale, che ha mostrato alcune delle caratteristiche del gioco, in particolare per quanto riguarda i nuovi contenuti aggiunti.
Oltre ad essere una rielaborazione grafica totale dell'originale, Resynced presenta anche diverse novità come nuove missioni e parti della storia aggiuntive, oltre a caratteristiche più legate al gameplay che puntano a svecchiarne alcuni elementi.
Proprio al gameplay era dedicato il deep dive mostrato all'inizio di giugno, consentendo in questo modo di avere una visione piuttosto precisa della situazione a breve distanza dall'uscita che ormai è quasi imminente.
Proprio in tempo per l'arrivo della stagione più calda, siamo ormai pronti al lancio di Assassin's Creed Black Flag Resynced, confermato dal tradizionale messaggio social che ne annuncia l'entrata in fase gold, terminologia che si riferiva originariamente all'invio del gioco alla masterizzazione di massa sui supporti ottici.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.