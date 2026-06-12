Il nuovo approfondimento di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è dedicato all'espansione dell'originale

Il nuovo approfondimento su Assassin's Creed: Black Flag Resynced di Ubisoft, svela i modi con cui il gioco originale è stato espanso e rifinito, con l'obiettivo di offrire ai giocatori un'esperienza arricchita e moderna. Il team ha lavorato su diversi fronti, dalle nuove missioni ai layout aggiornati, senza perdere per strada lo spirito dell'originale .

Tante altre novità

Anche gli ufficiali della Jackdaw hanno ottenuto delle nuove quest. Oltre ad Adéwalé, ora si potranno reclutare Lucy, priogioniera di una nave da guerra, e il Padre, un uomo di fede con un passato turbolento a Punta del Caracol. L'ultimo ufficiale, Tobias "Deadman" Smith, sarà accessibile attraverso la questline "Un mondo senza oro". Completare queste missioni non solo svelerà le loro storie, ma sbloccherà anche dei vantaggi per la Jackdaw.

Le missioni secondarie sono state arricchite con nuove avventure legate a Barbanera e Stede Bonnet. Lo studio di sviluppo ha commentato che il ritorno nei Caraibi ha offerto l'opportunità di "affrontare alcune questioni irrisolte del gioco originale", dando un "addio adeguato" a molti personaggi.

Inoltre, saranno disponibili quattro "Animus rifts" opzionali, legate a personaggi chiave come Edward, Barbanera e James Kidd, che sveleranno altri dettagli.

La struttura delle missioni e il design dei livelli sono stati rivisti in modo sostanziale. Il team di sviluppo ha spiegato che ogni quest è stata "costruita da zero", con i responsabili che hanno analizzato l'originale per capire come migliorarle. Questo ha portato a delle modifiche significative, sia piccole che grandi, per rendere il movimento e l'esplorazione più intuitivi e coerenti con le nuove meccaniche di parkour. Le città e le località mantengono la lorostruttura, ma i dettagli sono stati ripensati.

Alcuni obiettivi, come i pedinamenti, sono stati sostituiti da investigazioni o nuove sfide stealth per aumentare la varietà e adattarsi meglio alla narrazione. Persino le missioni di assassinio sono state ampliate con obiettivi opzionali e segreti che approfondiscono la storia dei bersagli, come la possibilità di trovare una stanza nascosta ascoltando i soldati.

Un cambiamento significativo riguarda anche l'accesso al rampino, ora disponibile già nella Sequenza 3, che offre maggiori opzioni in combattimento e nello stealth fin dalle prime fasi di gioco.

Le frustranti missioni di pedinamento sono state rivoluzionate. In Resynced, fallire un pedinamento o un ascolto non comporterà più la desincronizzazione e il riavvio. Invece, l'obiettivo si adatterà, potendo richiedere al giocatore di ingaggiare un combattimento per recuperare una nota, inseguire il bersaglio o investigare in un'altra località, offrendo molta più libertà d'azione.

Anche le Cacce ai Templari, i Contratti da Assassino e i Contratti Navali sono stati aggiornati. Le Cacce ai Templari sono state rielaborate per adattarsi al parkour moderno e alle novità nella narrazione, mantenendo le stesse ricompense. I Contratti da Assassino sono stati distribuiti in modo più uniforme, riequilibrati e arricchiti in vari modi. Le ricompense per i contratti navali e di assassinio includeranno ora nuovi oggetti.

Una novità molto comoda è la funzione "Salta il tempo", che permette di passare dal giorno alla notte (e viceversa) tenendo premuto un pulsante fuori dal combattimento. In questo modo si avrà un controllo maggiore fuori dalle missioni.

Il covo di Edward a Great Inagua è stato trasformato in un centro vibrante e in evoluzione. Il villaggio sottostante la villa può essere sbloccato e migliorato con edifici che non solo cambiano aspetto, ma conferiscono anche numerosi vantaggi. Tra questi, il Negozio Generale per armi e abiti rari, la Taverna con minigiochi, il Capitano di Porto per potenziare la Jackdaw, il Bordello con benefici per Edward e l'equipaggio, il Falò per reclutare pirati e il nuovo Molo del Pescatore e il Commerciante di Tesori, che aumentano il reddito passivo e offrono oggetti esclusivi. Questi investimenti non solo portano benefici funzionali, ma rendono il villaggio più vivace e affollato.

Fanno il loro ritorno personaggi come Milo van der Graaff, ora incontrabile di persona, che offre contratti navali e di assassinio. La sua storia è stata approfondita per fornire maggiori informazioni ai giocatori sul suo conto. Un nuovo personaggio, Bernard Woodhouse, il maggiordomo della villa, introdurrà nuove quest di collezione di reliquie e opere d'arte, svelando segreti sulla sua vita e sui misteri della villa.

Le "Playas" ora offrono più ricompense e tesori unici, tra cui ciondoli speciali e Chiavi Animus che sbloccano abiti, armi e decorazioni per la nave.

Infine, Resynced introduce delle impostazioni della difficoltà personalizzabili. Sarà possibile regolare separatamente quattro aspetti: combattimento, combattimento navale, stealth e attività. Ognuno avrà tre livelli: "Clemente" (per giocatori focalizzati sulla storia), "Inteso" (la difficoltà predefinita, simile all'originale) e "Difficile" (per una sfida maggiore). Queste impostazioni sono modificabili in qualsiasi momento e influenzeranno vari aspetti del gameplay, dalla frequenza degli attacchi nemici alla distanza di individuazione stealth, dal danno inflitto dalla Jackdaw alla difficoltà delle creature marine durante le immersioni.