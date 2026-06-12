Gears of War: E-Day farà uso di IA generativa? Parlano gli autori

"Eppure l'abbiamo mantenuto intatto, preservando esattamente quel momento. Abbiamo semplicemente spostato il luogo e il momento preciso in cui si verifica all'interno del canone. Persino i dialoghi della sequenza cinematografica sono stati praticamente presi dal libro."

"Abbiamo lavorato duramente per mantenere intatto il canone", ha spiegato Searcy. "Onestamente, prendere quella scena di Tai dal romanzo Gears of War: Jacinto's Remnant e inserirla in questo contesto è probabilmente la singola operazione più importante che abbiamo compiuto."

L'importante precisazione, che mette a tacere qualsiasi tentativo di polemica, arriva nell'ambito di un discorso in cui si è parlato anche di fedeltà alla lore, elementi narrativi canonici e attenzione ai più piccoli dettagli nel tentativo di accontentare i fan più sfegatati della serie.

Nel corso di un'intervista, gli sviluppatori di The Coalition hanno confermato che Gears of War: E-Day non fa uso di intelligenza artificiale generativa : "Abbiamo un fantastico team di concept artist e il nostro artbook sarà una bomba", ha dichiarato il creative director Matt Searcy.

Un universo narrativo consolidato

Nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Gears of War: E-Day abbiamo accennato a come l'universo narrativo della saga sia stato sfruttato solo in parte e ci siano ancora tantissime cose che il mondo di Sera può raccontare, prima e dopo il Giorno dell'Emersione.

"Se pensate a ciò che è stato raccontato nella lore di Gears, si tratta di una quantità minuscola rispetto a tutto ciò che esiste su Sera: parliamo di poche città, alcune grandi battaglie e una serie di dettagli specifici. Ogni volta che affrontiamo una nuova storia, e in particolare con questo progetto, cerchiamo di ampliare non solo ciò che raccontiamo, ma anche il contesto stesso", ha spiegato il creative director.

Dunque "i nuovi personaggi, la storia di Kalona, il suo ruolo durante la Guerra del Pendolo, il modo in cui si è ritrovata nella situazione mostrata nel gioco, perché le persone tengono a Kalona e perché l'esercito si preoccupa così tanto di tentare di salvare questa città."

"Tutti questi elementi rendono migliori anche le altre storie, perché arricchiscono il modo in cui il mondo è collegato e ci preparano a raccontare nuove vicende. Mentre risponderemo ad alcune domande, ne apriremo inevitabilmente di nuove. Inoltre stiamo riportando in scena alcuni personaggi molto amati dai fan, ma introdurremo anche un gran numero di volti completamente nuovi."