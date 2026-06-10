Gears of War: E-Day, tutto quello che sappiamo sul ritorno al passato della saga

L'ampia presentazione andata in scena al termine dello Showcase ha approfondito praticamente ogni aspetto dell'esperienza . A guidarla sono stati diversi membri chiave di The Coalition, lo studio che dal 2015 si dedica alla serie Gears of War. Tra i protagonisti dell'approfondimento figuravano Matt Searcy, Studio Creative Director, Nicole Fawcette, Brand Director, Aryan Hanbeck, Art Director, e Kate Rayner, Technical Director, insieme ad altri sviluppatori del team.

Annunciato originariamente durante l'edizione 2024 dello Showcase, il titolo è tornato due anni dopo in grande stile, presentandosi con un lungo approfondimento e svelando finalmente anche la sua data di uscita, fissata per il prossimo 6 ottobre . Il lancio rappresenta inoltre un passaggio importante per la nuova strategia della divisione gaming di Microsoft guidata da Asha Sharma: E-Day sarà infatti la prima esclusiva Xbox del nuovo corso , disponibile esclusivamente sulle piattaforme Microsoft, con la sola eccezione della versione Steam. Come da tradizione, il gioco sarà incluso nel catalogo Game Pass Ultimate fin dal day one e supporterà anche Xbox Play Anywhere, consentendo di giocare con un'unica copia sia su console sia su PC.

Uno dei grandi protagonisti dello Xbox Games Showcase è stato senza dubbio Gears of War: E-Day, l'ambizioso prequel della celebre saga di sparatutto in terza persona. Non a caso Microsoft gli ha riservato un ruolo di primo piano durante l'evento: il gioco ha infatti aperto lo show per poi tornare nuovamente sul palco in chiusura con uno speciale di circa trenta minuti ricco di dettagli e nuove informazioni.

Il giorno che ha cambiato la storia dell’umanità

Il nuovo Gears of War: E-Day compie un salto indietro nel tempo alle origini della guerra contro le Locuste, ambientando la propria storia durante il famigerato Emergence Day, il giorno in cui i nemici dell'umanità emersero dal sottosuolo dando inizio a una delle più grandi tragedie della storia di Sera. Nei capitoli precedenti si è parlato spesso di questo evento, sempre descritto con toni drammatici e apocalittici. Nel 2013 Gears of War: Judgment aveva già mostrato le conseguenze dell'invasione poche settimane dopo il suo inizio, ma nessun gioco aveva mai raccontato nel dettaglio cosa accadde in quelle ore terribili in cui circa il 25% della popolazione venne spazzato via.

Per farlo, The Coalition e People Can Fly hanno scelto di concentrare l'intera esperienza su una singola città, Kalona, trasformandola nel palcoscenico di questa tragedia e permettendo ai giocatori di viverla attraverso gli occhi dei due protagonisti storici della saga: Marcus Fenix e Dominic Santiago. Sebbene l'Emergence Day sia stato un fenomeno globale, gli sviluppatori hanno preferito focalizzarsi su una sola comunità per raccontare una vicenda più intima e umana, mostrando nel dettaglio la devastazione provocata dall'arrivo delle Locuste senza disperdere l'attenzione tra troppe ambientazioni diverse.

L'obiettivo è raccontare come la quotidianità sia stata distrutta nel giro di pochi istanti. Le ambientazioni avranno un ruolo fondamentale in questo senso: potremo imbatterci in ristoranti con pasti lasciati a metà, automobili abbandonate nel traffico o giocattoli dimenticati per strada, piccoli dettagli capaci di trasmettere il senso di vite interrotte bruscamente dall'invasione.

Il gioco sarà ambientato nella città di Kalona, devastata dalla comparsa delle Locuste durante l'E-Day

La Brand Director Nicole Fawcette ha spiegato come Gears of War: E-Day racconti in realtà due "origin stories". La prima è quella del conflitto contro le Locuste; la seconda riguarda invece la nascita del profondo legame fraterno tra Marcus e Dom. All'inizio dell'avventura i due si trovano a Kalona per partecipare a una commemorazione dedicata all'armistizio che ha posto fine alle Guerre Pendulum. Dopo ottant'anni di combattimenti, il mondo sembra finalmente aver trovato la pace e i due veterani stanno cercando di adattarsi a una normalità che non hanno mai realmente conosciuto, essendo cresciuti in un contesto di guerra quasi permanente.

Entrambi portano inoltre il peso della morte di Carlos Santiago, fratello maggiore di Dom e migliore amico di Marcus, caduto proprio durante il conflitto appena concluso. La sua scomparsa ha creato una distanza tra i due protagonisti, che si ritrovano però improvvisamente costretti a combattere fianco a fianco quando l'Emergence Day sconvolge la città. Non a caso, nel trailer mostrato durante lo Showcase, li vediamo ancora in abiti civili mentre cercano disperatamente armi con cui difendersi.

Marcus e Dom si troveranno per la prima volta ad affrontare la minaccia delle Locuste

Nel corso dell'avventura si uniranno a loro anche due nuovi personaggi. La prima è Mags Carter, un'ex Gear che oggi lavora in una raffineria di Imulsion; il secondo è Lucas Reyes, un giovane cadetto che non ha mai visto il campo di battaglia nonostante abbia sempre sognato di guadagnarsi la gloria in guerra. Insieme formeranno la Squadra Bravo e affronteranno questa nuova minaccia emersa dal sottosuolo. L'intera storia seguirà gli eventi dal loro punto di vista, con i protagonisti che non saranno necessariamente al centro dei grandi avvenimenti globali e avranno informazioni limitate su ciò che sta accadendo nel resto della città e del pianeta. Una scelta che dovrebbe aumentare l'immedesimazione del giocatore, costretto a scoprire la verità insieme ai personaggi.

Fawcette ha inoltre rivelato che l'intera campagna sarà ambientata a Kalona e si svilupperà nell'arco di tre giorni particolarmente significativi. Il primo sarà dominato dalla paura e dalla confusione: il terreno si aprirà improvvisamente liberando migliaia di creature mostruose che nessuno aveva mai visto prima; durante il secondo giorno i sopravvissuti inizieranno a organizzarsi, formando gruppi di difesa e tentando i primi contrattacchi; il terzo giorno sarà invece segnato dalla disperazione, quando diventerà chiaro che quanto accaduto a Kalona non è un evento isolato ma una catastrofe che sta colpendo l'intero pianeta.

Gli sviluppatori hanno spiegato che le fasi iniziali dell'avventura avranno persino sfumature horror. Per la prima volta nella serie vedremo direttamente le Locuste assaltare e massacrare numerosi civili, e l'invasione potrebbe ricordare inizialmente l'arrivo di un'orda di zombie o di altre creature da incubo. Ben presto, però, Marcus, Dom e i loro compagni comprenderanno che la situazione è molto peggiore di quanto immaginassero: non si trovano davanti a mostri privi di controllo, ma a un vero e proprio esercito organizzato, armato e determinato a sterminare ogni essere umano presente sulla superficie.

Non mancheranno anche altri volti noti del franchise, come Tai Kaliso, apparso nel secondo capitolo e in alcuni fumetti

Naturalmente non mancheranno volti familiari per i fan storici della saga: nel gioco saranno presenti diversi personaggi già comparsi nei capitoli precedenti e nei materiali espansi. Nel trailer, ad esempio, è possibile vedere Tai Kaliso, apparso in Gears of War 2 e successivamente nei fumetti della serie.

Sulla carta, Gears of War: E-Day sembra avere tutte le carte in regola per raccontare una storia dal forte impatto emotivo. Tornare alle origini del conflitto e riportare al centro della scena Marcus e Dom potrebbe infatti regalare ai fan una delle narrazioni più intense dell'intera saga, riportando sotto i riflettori due personaggi che molti aspettavano di rivedere da anni.