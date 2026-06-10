Il primo gioco "gratis" dei PlayStation Plus di agosto è stato svelato... al Nintendo Direct

Era stato infatti già riferito in precedenza che Big Walk sarebbe stato disponibile al lancio direttamente all'interno dell'abbonamento PlayStation Plus Essential, ma con l'annuncio della data di uscita ora possiamo collocarlo precisamente tra i giochi previsti su Plus nel mese di agosto.

Curiosamente, dal Nintendo Direct è arrivato, di fatto, anche l' annuncio del primo gioco previsto tra i titoli di PlayStation Plus di agosto: si tratta infatti di Big Walk, la cui data di uscita è stata annunciata in occasione dell'evento in quanto in arrivo anche su Nintendo Switch 2.

Uno strano gioco cooperativo

Annunciato con data di uscita anche su Nintendo Switch 2, Big Walk è un bizzarro gioco cooperativo che ci vede collaborare con altri giocatori interpretando delle creature simili a formiche ma bipedi, alle prese con l'esplorazione di diversi scenari, anche decisamente ampi.

È un gioco alquanto sperimentale, che mischia esplorazione, comunicazione, camminata e interazioni di vario tipo, ponendo i giocatori di fronte a situazioni diverse e, essenzialmente, nella necessità di raggiungere alcuni obiettivi sulla mappa, cercando di cavarsela con i mezzi che trovano.

Big Walk è sviluppato dagli autori di Untitled Goose Game, dunque possiamo aspettarci anche in questo caso una bella dose di umorismo e anche una meccanica di gioco che può risultare molto attraente, peraltro un tipo di gioco probabilmente indicato ad essere lanciato su Plus, vista la base multiplayer.

Nel frattempo, siamo in attesa proprio in queste ore dell'annuncio dei giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di giugno, che dovrebbe avvenire a breve.