Gears of War: E-Day è il primo gioco di The Coalition dal 2015 che non riutilizza asset o codice di gioco

The Coalition lo ha fatto per anni, ma per Gears of War: E-Day ha deciso di partire completamente da zero .

Una delle pratiche più comuni e importanti nel mondo dello sviluppo dei videogiochi è il riutilizzo di asset e linee di codice . Non serve rifare da zero ogni singolo gioco, soprattutto fintanto che si rimane nella stessa serie e nello stesso motore di sviluppo.

Le parole di The Coalition

Parlando con Xbox Wire, il creative director Matt Searcy, la brand director Nicole Fawcette, l'art director Aryan Hanbeck e la technical director Kate Rayner hanno spiegato cosa accade dietro le quinte di Gears of War: E-Day.

Rayner ha svelato che Gears of War: E-Day è il primo titolo di The Coalition dal 2015 che non riutilizza asset o animazioni dai precedenti giochi. Lo studio ha lavorato negli anni a titoli come Gears of War 4, 5, l'espansione Hivebuster, Gears Tactics e anche il gioco mobile Gears Pop!. Di titolo in titolo, lo studio si è portato dietro un "codice ereditato" per i futuri progetti.

Gears of War: E-Day, invece, è stato completamente costruito da zero. Parliamo dei livelli, delle animazioni, dei personaggi, delle armi e anche dei suoni. Ovviamente non è qualcosa di semplice e scontato, ma Unreal Engine 5 è venuto in aiuto. Searcy racconta: "Abbiamo sfruttato l'UE5 per portare Gears al livello dei giochi moderni, senza perdere ciò che lo rende se stesso.".

Una delle funzioni di UE5 più sfruttate in Gears of War: E-Day è MegaLight, il sistema di illuminazione. Hanbeck spiega che lo studio voleva realizzare un gioco un po' più horror, avvicinandosi al primo Gears of War, e il sistema di illuminazione ha aiutato a creare l'atmosfera adatta.

Vi lasciamo infine a tutti gli annunci dell'Xbox Games Showcase 2026.