La beta multiplayer di Gears of War: E-Day ha una data, ecco come partecipare

Gears of War: E-Day avrà una beta multiplayer che servirà a testare l'esperienza online dell'atteso prequel prima del lancio ufficiale: i test si svolgeranno a partire dal 6 agosto, nell'ambito del primo di due weekend di prova.

Come partecipare? Stando a quanto riferito da Microsoft, la prima sessione della beta sarà riservata agli utenti che effettueranno la prenotazione di una qualsiasi edizione del gioco, sia in formato digitale che fisico, nonché agli abbonati a Xbox Game Pass.

La seconda sessione dovrebbe invece essere aperta alla partecipazione di chiunque, ma la casa di Redmond non ha ancora comunicato i dettagli precisi su come sarà possibile accedere al test: probabilmente lo scopriremo in prossimità dell'inizio.

Come già accaduto in occasione del lancio di Gears of War: Reloaded, la beta multiplayer consentirà di provare le modalità competitive del gioco in anteprima e prendere confidenza con le novità di questo capitolo.