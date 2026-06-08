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La beta multiplayer di Gears of War: E-Day ha una data, ecco come partecipare

Gears of War: E-Day avrà una beta multiplayer per testare l'esperienza prima del lancio: ecco quando comincerà e come fare per partecipare.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/06/2026
Un Boomer in Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Gears of War: E-Day avrà una beta multiplayer che servirà a testare l'esperienza online dell'atteso prequel prima del lancio ufficiale: i test si svolgeranno a partire dal 6 agosto, nell'ambito del primo di due weekend di prova.

Come partecipare? Stando a quanto riferito da Microsoft, la prima sessione della beta sarà riservata agli utenti che effettueranno la prenotazione di una qualsiasi edizione del gioco, sia in formato digitale che fisico, nonché agli abbonati a Xbox Game Pass.

La seconda sessione dovrebbe invece essere aperta alla partecipazione di chiunque, ma la casa di Redmond non ha ancora comunicato i dettagli precisi su come sarà possibile accedere al test: probabilmente lo scopriremo in prossimità dell'inizio.

Il gameplay di Gears of War: E-Day è uno spettacolo nel lungo video "deep dive" Il gameplay di Gears of War: E-Day è uno spettacolo nel lungo video deep dive

Come già accaduto in occasione del lancio di Gears of War: Reloaded, la beta multiplayer consentirà di provare le modalità competitive del gioco in anteprima e prendere confidenza con le novità di questo capitolo.

In esclusiva su Xbox e PC

In arrivo il 6 ottobre, Gears of War: E-Day sarà un'esclusiva Xbox e dunque non uscirà su PS5, come sembrava invece destinato a fare fino a qualche tempo fa, tanto che si vocifera che la versione PlayStation sia stata cancellata in corso d'opera.

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Tornando al discorso dei preorder, anche per Gears of War: E-Day vedremo ribadire la strategia dell'accesso anticipato legato all'acquisto della Premium Editiion, in questo caso con la possibilità di giocare con cinque giorni d'anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale.

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