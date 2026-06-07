Il gameplay di Gears of War: E-Day è uno spettacolo nel lungo video "deep dive"

Come riferito dagli sviluppatori, per la creazione del nuovo capitolo il team ha ricercato gli elementi fondanti della serie per rimetterli al centro della questione: spirito di fratellanza, brutalità, malinconia, spettacolo e anche un bel po' di inquietudine quasi horror sono gli ingredienti che si ritrovano in Gears of War: E-Day.

Come abbiamo visto, Gears of War: E-Day ha aperto l'Xbox Games Showcase con un trailer che ha annunciato la data di uscita e il fatto che il gioco sia tornato a essere un' esclusiva console Xbox , ma il video riportato sotto, che mostra molto più a fondo il nuovo gioco in lavorazione, risulta ancora più impressionante di quello visto durante l'evento principale.

Gears of War: E-Day è stato il protagonista di un evento di presentazione speciale dopo l'Xbox Games Showcase focalizzato esclusivamente su questo nuovo capitolo della celebre serie creata da Epic Games e portata avanti da The Coalition, con uno spettacolare deep dive che ha illustrato il gameplay .

Ripartire da zero con una nuova tecnologia

La technical director Kate Rayner ha riferito che il nuovo capitolo è stato costruito praticamente da zero: con il passaggio ad Unreal Engine 5, The Coalition è ripartita ad "un hard drive vuoto", come riferito dalla sviluppatrice, ricostruendo qualsiasi elemento ed asset del gioco.

Questo ovviamente ha comportato molto lavoro in più, ma anche una notevole libertà creativa sia nella costruzione del mondo che di alcuni elementi del gameplay, riprendendo la tradizione ma di fatto ricostruendone le caratteristiche da zero.

L'intero gioco è ambientato nella città di Kalona: sebbene l'Emegergence Day sia stato un evento catastrofico globale, che ha sconvolto l'intero pianeta di Sera, gli sviluppatori hanno deciso di concentrare tutta la rappresentazione in tre giorni nella città di Kalona, per ottenere il massimo impatto emotivo.

"Non è un gioco open world, ma questa tecnologia ci ha permesso di costruire un'intera città che sembra davvero viva", ha riferito il creative director Matt Searcy. "Nei giochi precedenti, si vedevano livelli lineari spesso scollegati tra loro: si passava da uno all'altro, con panorami diversi, e non davano un senso di grande coesione. Quando guardiamo Kalona nell'editor, possiamo letteralmente alzare la telecamera e ammirare questa città intera e integrata".

La storia racconta del primo attacco delle locuste su Sera e anche della costituzione del team Bravo, che si solidifica in una situazione così drammatica, cementando il rapporto tra i protagonisti, che si evolve poi nei capitoli successivi.

Tra gli elementi del gameplay, gli sviluppatori hanno spiegato che la meccanica generale del gioco riprende quella classica, ma sono stati apportati tanti cambiamenti e miglioramenti fino a farla sembrare nuova, sotto certi aspetti.

Sul fronte del multiplayer, The Coalition ha parlato di una nuova modalità Assedio Orda da 12 giocatori PvE in cui tre squadre devono difendere la città su ampie mappe, il Versus classico 4v4 e altre caratteristiche, con ulteriori dettagli in arrivo.

Ci sono diversi weekend beta previsti prima dell'uscita fissata per il 6 ottobre, a partire dal 6 agosto.