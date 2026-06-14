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Una scena di Assassin's Creed: Black Flag Resynced mostra le differenze con l'originale

IGN ha pubblicato una delle sequenze di intermezzo di Assassin's Creed: Black Flag Resynced con protagonisti Edward e Caroline che evidenzia le differenze con l'originale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/06/2026
Edward e Caroline in una sequenza di Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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IGN ha pubblicato una scena di Assassin's Creed: Black Flag Resynced con Edward e Caroline che mostra le differenze con l'originale: si tratta di una sequenza completamente diversa, rifatta da zero con performance capture.

Il discorso, tuttavia, non è esclusivamente tecnico: la sensazione è che gli sviluppatori abbiano anche e soprattutto al fine di donare al comparto narrativo del gioco nuovi risvolti, valorizzando determinati personaggi e determinati momenti.

In questo caso Edward torna da sua moglie, evidentemente in dolce attesa, e le porta della cioccolata calda pensando che, come lui, non l'abbia mai bevuta prima. Il siparietto appare particolarmente delicato e pone le basi per il racconto principale, che chiaramente nel remake non cambierà.

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A questo punto immaginiamo che tutte le sequenze di intermezzo abbiano subito lo stesso trattamento, ponendosi come la novità più rilevante fra tutti gli elementi di Black Flag che sono stati ridisegnati da zero.

Il primo di una lunga serie

Un paio di anni fa Yves Guillemot ha rivelato che Ubisoft sta lavorando ai remake di "vari capitoli di Assassin's Creed" e dunque Black Flag Resynced si pone soltanto come il primo di una serie di progetti destinati a rilanciare il franchise puntando sulle sue storie e i suoi personaggi classici.

Abbiamo provato Assassin's Creed: Black Flag Resynced alcuni giorni fa e non c'è dubbio che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro con questa ambiziosa opera di rifacimento, su cui potremo mettere le mani a partire dal 9 luglio.

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