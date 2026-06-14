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Google Pixel 10a cala di prezzo su AliExpress con il codice sconto dedicato: a queste cifre è un best buy

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del Google Pixel 10a. Scopriamo i dettagli della promo e del prodotto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/06/2026
Google Pixel 10a

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del Google Pixel 10a: tramite l'applicazione del coupon MULTI45 (o, in alternativa, ITPP45) è possibile risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 424,88€.

Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 24 giugno.

Il Pixel 10a è uno smartphone Android di ultima generazione pensato per offrire un'esperienza completa e affidabile nel tempo. Basato su Android 16, garantisce ben 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Dal punto di vista del display, il Pixel 10a è dotato di uno schermo P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel. La qualità visiva è elevata grazie al supporto HDR, alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e a una luminosità che raggiunge i 2000 nit in modalità HBM e fino a 3000 nit di picco, garantendo un'ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

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Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G4 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato da 8 GB di memoria RAM. L'autonomia è affidata a una batteria da 5100 mAh, capace di offrire una lunga durata durante l'intera giornata. Anche il comparto fotografico convince grazie alla fotocamera principale da 48 megapixel.

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