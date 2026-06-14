Google Pixel 10a cala di prezzo su AliExpress con il codice sconto dedicato: a queste cifre è un best buy

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo del Google Pixel 10a: tramite l'applicazione del coupon MULTI45 (o, in alternativa, ITPP45) è possibile risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 424,88€.

Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 24 giugno.

Il Pixel 10a è uno smartphone Android di ultima generazione pensato per offrire un'esperienza completa e affidabile nel tempo. Basato su Android 16, garantisce ben 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza.