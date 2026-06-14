I giochi in uscita a ottobre sono tantissimi: l'ultima spiaggia per i publisher prima di GTA 6

Ace Combat 8, Gears of War E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4 e Phantom Blade Zero sono alcuni dei tanti giochi di alto profilo in arrivo a ottobre, l'ultimo mese prima dell'uscita di GTA 6.

Avete presente cos'è la partenza intelligente? È quando si organizza il viaggio in auto per evitare il traffico, magari partendo in piena notte o ad orari improbabili. Un gran bel piano... finché non scoprite che centinaia di altre persone intelligenti hanno avuto la stessa identica idea, creando comunque un ingorgo e mandando tutto in fumo. Ecco: è il paragone perfetto per il calendario delle uscite di ottobre. Decine di publisher che, pur di non condividere l'attenzione mediatica e dei giocatori con GTA 6, in arrivo il 19 novembre e destinato a fare terra bruciata attorno a sé, hanno preferito ammassare i propri lanci nei mesi precedenti. Come abbiamo visto, settembre è già un campo minato di AAA pubblicati a distanza di pochissimi giorni, ma anche ottobre non scherza: tra grandi ritorni, nuove IP di peso e capitoli attesissimi di serie con milioni di giocatori, il ritmo delle uscite è serratissimo. Di seguito trovate una panoramica dei giochi più rilevanti del mese, nella speranza che vi aiuti a pianificare cosa acquistare e giocare subito e cosa rimandare a Natale, periodo che, GTA 6 a parte, sarà sorprendentemente sguarnito o a momenti più tranquilli. Tenete presente che, proprio per via dell'enorme accavallamento di uscite, uno o più dei titoli qui sotto potrebbe anche slittare direttamente al prossimo anno.

Rayman Legends Retold - 1 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC) Si parte con un grande ritorno. Rayman Legends Retold ripropone l'acclamato platform Ubisoft del 2013 in una veste completamente rinnovata, ma senza tradire lo spirito dell'originale. Non è un semplice remake grafico: è una vera reimmaginazione, pensata per aggiornare, ampliare e modernizzare uno dei capitoli più amati della serie. Il gioco mantiene la struttura bidimensionale e i celebri livelli musicali, ma introduce scenari tridimensionali più ricchi e dinamici, una telecamera più fluida e un comparto tecnico ricostruito tramite lo Snowdrop Engine. Tra le novità spiccano le sezioni Dragon Ride, spettacolari sequenze in cui si cavalcano draghi attraverso ambienti 3D pieni di insidie, e un sesto regno completamente inedito, il World of the Livid Dead, caratterizzato da atmosfere più cupe, un nuovo antagonista e meccaniche basate sulla luce. Non vi basta? Allora sappiate che ogni copia include anche Rayman Origins: Enhanced Edition, una versione migliorata del platform del 2011 con 4K, 60 FPS, texture rielaborate, nuovi collezionabili e vari miglioramenti alla qualità della vita.

Ace Combat 8: Wings of Theve - 2 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC) A sette anni dal precedente capitolo, Ace Combat 8: Wings of Theve riporta i giocatori nei cieli con una storia dal taglio più personale e drammatico. Il protagonista è un pilota sopravvissuto a un incidente in mare aperto e recuperato dall'Endurance, costretto a impersonare il misterioso "Wings of Theve", figura simbolica usata come strumento di propaganda per ridare speranza a una nazione in rovina. È il punto di partenza di una campagna che promette scenari spettacolari, missioni adrenaliniche e un gameplay arcade frenetico, fedele alla tradizione Bandai Namco ma arricchito da una regia più cinematografica. Sequenze in prima persona, filmati più curati e un'attenzione maggiore ai rapporti tra i personaggi contribuiscono a rendere la narrazione più coinvolgente tra una missione e l'altra. Sul fronte multiplayer torna e si espande ACE COMBAT ONLINE, ora dotato di lobby condivisa e di una base area esplorabile con il proprio avatar, dove prepararsi ai match e interagire con altri piloti.

Gears of War E-Day - 6 ottobre (Xbox Series X|S, PC, Game Pass) Gears of War E‑Day segna il ritorno della serie di The Coalition con un prequel che riporta i giocatori al momento in cui tutto è iniziato: il Giorno dell'Emersione. Ambientato quattordici anni prima degli eventi del primo capitolo del 2006, il gioco racconta l'apocalittica irruzione delle Locuste e il collasso improvviso dell'umanità, offrendo ai fan la possibilità di vivere in prima persona l'evento che ha definito l'intera saga. Al centro della storia ci sono versioni più giovani di Marcus Fenix e Dominic Santiago, ancora lontani dai soldati temprati che conosciamo: E‑Day esplora il trauma, le perdite e le scelte che li hanno trasformati, attraverso quella che viene presentata come la campagna più lunga e cinematografica della serie, ricca di scontri spettacolari e momenti emotivamente forti. A completare l'offerta tornano le modalità multiplayer: la co-op con Assedio dell'Orda e l'immancabile Versus, con mappe inedite e le modalità 4v4 preferite dai fan.

Star Wars: Galactic Racer - 6 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC) Star Wars: Galactic Racer porta la velocità dell'universo di Star Wars in un racing game adrenalinico, dove i giocatori sfrecciano a bordo di veicoli personalizzabili attraverso circuiti disseminati in tutta la galassia. Le gare puntano su riflessi, sangue freddo e lettura del tracciato, tra scorciatoie pericolose, ostacoli ambientali, avversari aggressivi e sezioni ad alta velocità ogni competizione diventa anche una battaglia per la sopravvivenza. Ogni mezzo ha caratteristiche proprie e può essere potenziato per migliorare accelerazione, manovrabilità e resistenza ai danni. La modalità carriera segue la storia di Shade, giovane pilota dal passato difficile che punta a detronizzare Kestar Bool, campione indiscusso della Galactic League: un campionato illegale, spietato e dominato da scommesse e rivalità feroci, dove solo i più audaci sopravvivono. Non manca una corposa componente multiplayer, con gare competitive online, classifiche globali e la possibilità di esplorare i paddock tra una corsa e l'altra per personalizzare il proprio veicolo e interagire con altri piloti.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen - 9 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2) Dragon's Dogma 2: Dark Arisen segna sia il debutto dell'action GDR di Capcom su Nintendo Switch 2 che il lancio di una grande espansione per tutte le piattaforme ambientata a Norgan, l'estremo Nord del continente. Un tempo parte del regno di Vermund, oggi è una distesa gelida e desolata, popolata da creature feroci e rovine sepolte dalla neve. È qui che prende forma Il Dominio Desolato, un nuovo "racconto di distruzione" che porta l'Arisen a esplorare regioni inedite, affrontare minacce più brutali e apprendere nuove abilità. Tra le aggiunte più importanti ci sono le reliquie, oggetti lasciati dai nemici che possono essere equipaggiati per potenziare attacco, difesa e abilità speciali, introducendo nuove possibilità di personalizzazione. L'espansione include anche i Campi di Prova, dodici dungeon ad alta difficoltà che custodiscono equipaggiamenti appartenuti ai precedenti Arisen, pensati per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Parallelamente, il gioco base continua a evolversi grazie a due grandi aggiornamenti pre-Dark Arisen, che introdurranno miglioramenti, modifiche e funzionalità richieste dalla community, come dei Viaggi Rapidi più utili e più slot per i salvataggi.

Valor Mortis (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 13 ottobre Quella di Valor Mortis è la storia di un gioco che, nel tentativo di sfuggire al ciclone GTA 6, è finito dalla brace alla padella. Inizialmente previsto per il 24 settembre, in mezzo al fuoco incrociato di Control Resonant, Silent Hill: Townfall e Onimusha: Way of the Sword, Lyrical Games ha scelto di rinviarlo al 13 ottobre: una data più sensata, certo, ma comunque affollata di titoli capaci di oscurare un action GDR in prima persona in stile souls-like davvero promettente. Il protagonista è William, un soldato della Grande Armée di Napoleone riportato in vita da un potere misterioso mentre l'Europa ottocentesca sprofonda sotto una piaga che corrompe terre e popoli. La sua resurrezione lo spinge a indagare sull'origine di questa calamità, affrontando non morti, abomini e creature deformi. Il gioco intreccia figure storiche reali con elementi horror e soprannaturali, costruendo un mondo che fonde dark fantasy, folklore europeo e suggestioni steampunk. Il sistema di combattimento, duro e punitivo, premia parate millimetriche, schivate fulminee e l'uso strategico di abilità arcane, restituendo scontri intensi e viscerali.

Castlevania: Belmont's Curse - 15 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC) Realizzato da Evil Empire, autori di The Rogue Prince of Persia, Castlevania: Belmont's Curse segna il ritorno della celebre serie di Konami con un nuovo capitolo. Ambientato 23 anni dopo Dracula's Curse, il nuovo capitolo mette in scena le avventure della giovane Rose Belmont, figlia di Trevor, che si ritrova coinvolta in una cospirazione che si nasconde sotto la superficie e che ha devastato Parigi. La struttura riprende l'impianto dei primi capitoli che hanno contribuito a dar vita al sottogenere dei metroidvania: livelli lineari, boss iconici come Morte, Medusa e Carmilla, segreti nascosti e un ritmo d'azione serrato, ma arricchito da un sistema di combattimento più tecnico, che combina attacchi della frusta, abilità magiche e armi secondarie potenziabili. Ogni area presenta percorsi alternativi, trappole ambientali e nemici che richiedono approcci diversi, mentre la direzione artistica fonde gotico europeo e tinte horror più moderne.

Final Fantasy Resonance - 22 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 e PC) Final Fantasy Resonance è il primo capitolo della serie realizzato in HD‑2D, il peculiare stile grafico che combina sprite in pixel‑art con ambientazioni tridimensionali illuminate in modo moderno, già apprezzato in titoli come Octopath Traveler e nei recenti remake di Dragon Quest. Il gioco propone una reinterpretazione del primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius, adattato per un'esperienza single‑player completa. La storia segue Rain, comandante dello squadrone aereo di Grandshelt, incaricato di indagare sull'Earth Shrine dopo il collasso della barriera magica che lo proteggeva. Insieme all'amico Lasswell, Rain si scontra con il misterioso Veritas of the Dark, che frantuma l'Earth Crystal e devasta il regno, dando il via a un viaggio che ruota attorno al destino dei Cristalli, elemento cardine della saga. Il sistema di combattimento è a turni, con una forte componente strategica: tutto ruota attorno alla capacità di indebolire i nemici, spezzarne le difese e creare finestre in cui il party può agire più volte di seguito, rendendo ogni scontro un gioco di tempi, vulnerabilità e gestione delle risorse.

Call of Duty: Modern Warfare 4 - 23 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) Call of Duty: Modern Warfare 4 è il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision Blizzard sviluppato da Infinity Ward, il primo a debuttare su Nintendo Switch 2 e, al tempo stesso, il primo a lasciare definitivamente alle spalle le console di vecchia generazione. Sul fronte narrativo, il gioco sposta l'epicentro del conflitto sulla penisola coreana, raccontando l'escalation provocata da un'invasione su larga scala della Corea del Sud, tra tensioni geopolitiche, operazioni clandestine e interventi non autorizzati. La campagna alterna due prospettive: da un lato Park, giovane recluta sudcoreana alla sua prima esperienza sul campo; dall'altro il ritorno del Capitano Price, costretto ad agire al di fuori dei canali istituzionali per fermare una minaccia che rischia di travolgere l'intero continente. Accanto alla campagna torna l'immancabile multiplayer, arricchito da mappe dinamiche, un sistema di progressione più flessibile e un arsenale ampliato. Rientra anche DMZ, modalità sandbox PvPvE in cui i giocatori devono completare missioni in una zona di conflitto instabile.

Phantom Blade Zero - 29 ottobre (PS5, PC) Phantom Blade Zero è il nuovo action GDR di S‑Game ambientato nel Phantom World, un universo oscuro e stilizzato dove convivono arti marziali ispirate al Kung Fu tradizionale, tecnologie steampunk dalle forme complesse e discipline occulte che sfidano ogni logica. Il protagonista è Soul, un assassino d'élite legato all'enigmatico Ordine, un'organizzazione che opera nell'ombra e che lo ha sempre considerato una delle sue armi più letali. La sua vita viene però stravolta quando viene accusato dell'omicidio del patriarca, un crimine che non ha commesso e che lo costringe a una fuga disperata per scoprire la verità. Il cuore dell'esperienza è un sistema di combattimento velocissimo, fluido e altamente coreografico, costruito attorno a duelli all'arma bianca che richiamano le grandi produzioni wuxia. Fin dai primi trailer, l'impatto visivo delle animazioni, la precisione dei movimenti e la regia degli scontri hanno catturato l'attenzione di una vasta fetta di pubblico, rendendo il titolo uno dei più attesi dell'anno.

Tutti gli altri giochi di ottobre Finora abbiamo passato in rassegna i titoli che, a nostro avviso, catalizzeranno l'attenzione del pubblico o che comunque costringeranno a fare scelte difficili in un periodo dominato dall'imminente arrivo di GTA 6. Ma ottobre non si esaurisce certo qui: il calendario è fitto di uscite che, pur non avendo lo stesso peso mediatico, meritano comunque una menzione per varietà, qualità e pubblico di riferimento. Mondiali 2026 nei videogiochi: la guida completa per giocare su console, PC e mobile Ecco una panoramica dei giochi che completano il mese: No Rest for the Wicked 1.0 - 1 ottobre (PS5, PC)

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered - 1 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC)

End of Abyss - 1 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Kingdom Hearts Collection 1-3 - 8 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2)

Forever Ago - 8 ottobre (Switch 2, PC, PS5, Xbox Series X|S)

Planet Zoo 2 - 13 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Toy Story 3 Complete Edition - 15 ottobre (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2, PC)

Tales of Eternia Remastered - 16 ottobre (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2, PC)

Nintendo Switch Sports Resort - 22 ottobre (Switch 2)

One Piece: Grand Gourmet - 23 ottobre (Switch, Switch 2, PC, iOS, Android)

Hello Kitty Party Land - 29 ottobre (Switch 2, Switch)