Xenoblade Chronicles sfida Pokémon Pokopia nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

La classifica eShop di Nintendo Switch 2 ha visto il debutto del Pacchetto Upgrade di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition in seconda posizione, alle spalle del vendutissimo Pokémon Pokopia.
Si tratta di un messaggio molto chiaro, che rivela quanto siano numerosi i possessori del gioco nella sua versione originale per Nintendo Switch e conferma l'importanza di un rilancio che potrebbe garantire alla serie di Monolith Soft una rinnovata popolarità.
- Pokémon Pokopia
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Pacchetto Upgrade
- Mario Kart World
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Digital Deluxe Edition
- Yoshi and the Mysterious Book
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- Rise of the Tomb Raider
- Donkey Kong Bananza
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
La versione completa di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition si trova in sesta posizione, dietro rispettivamente a Mario Kart World (terzo), la Digital Deluxe Edition di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (quarto) e Yoshi and the Mysterious Book (quinto).
La classifica digitale
In attesa di aggiornamenti in merito a Xenoblade Genesis, che darà il via alla nuova saga di Monolith Soft, la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale vede il grande ritorno di Lara Croft con Rise of the Tomb Raider, secondo capitolo della trilogia reboot.
- Rise of the Tomb Raider
- Mina the Hollower
- Deltarune
- eFootball Kick-Off!
- Fallout 4
- No Man's Sky
- Stray
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Atelier Yumia
- Solarpunk
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