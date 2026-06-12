Mondiali 2026 nei videogiochi: la guida completa per giocare su console, PC e mobile

Un evento simile è chiaramente impossibile da ignorare per il mondo dei videogiochi e, proprio per questo, abbiamo deciso di vedere come i Mondiali vengono trattati dai principali videogiochi calcistici e non del momento. Soprattutto per dare la possibilità agli orfani della maglia azzurra di vedere l' Italia partecipare a questa manifestazione, perlomeno virtualmente, dopo 3 qualificazioni fallite di fila.

Uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, capace 4 anni fa di tenere incollati davanti alla TV oltre 1,4 miliardi di persone per vedere Lionel Messi alzare il trofeo più ambito. Stiamo ovviamente parlando dei Mondiali FIFA 2026 , che partono in questi giorni nella cornice di USA, Canada e Messico e che impegneranno gli appassionati fino alla metà di luglio.

Nonostante la presenza anche di una modalità torneo, è chiaro che il gioco si presti a partite veloci contro gli amici, magari durante l'intervallo di una partita. La profondità di gioco è dimenticabile, con un' esperienza lontana anche dalla concorrenza su mobile . Apprezzabile però la colonna sonora, in cui abbiamo ritrovato diverse tracce storiche della serie FIFA come Song 2 dei Blur.

FC 26 e FC Mobile - PC, console, mobile

Nonostante la separazione avvenuta nel 2023, EA offre su EA Sports FC 26 una delle proposte più complete per quanto riguarda questo Mondiale 2026, con un aggiornamento particolarmente ricco che va a toccare ogni punto del gioco. Il cuore dell'esperienza è la modalità chiamata "The World's Game", in cui possiamo metterci al comando di una tra le 53 nazionali presenti e guidarle alla conquista della coppa più ambita, riproducendo fedelmente l'andamento del torneo.

Su FC26 è possibile disputare il Mondiale sostituendo le squadre qualificate

Buona la varietà anche degli stadi, con alcune nuove aggiunte come il Gillette Stadium e il BMO Field che si aggiungono agli altri già presenti nel gioco base. La situazione delle licenze delle squadre presenta più luci che ombre: la maggior parte delle nazionali, 41, sono completamente licenziate con giocatori, stemmi e divise reali mentre alcune, come Giappone e Egitto, si presentano con kit generici, ma con i convocati ufficiali. Diverso il discorso per Algeria, Curaçao, Iran, Iraq e Giordania che sono invece totalmente senza licenza, sia per i giocatori che per le divise. Tutto il torneo e le nazionali sono poi state aggiunte anche alla Carriera, donando ulteriore profondità a questa modalità.

Non poteva mancare ovviamente una speciale attenzione per Ultimate Team, da anni diventata ormai centrale all'interno della serie. Numerosissimi sono infatti i contenuti in programma, da promo settimanali con carte dinamiche legate ai risultati delle nazionali a nuove Icone, Kempes e Rivellino, che si aggiungeranno a un roster già considerevole. Insieme a questi contenuti, EA ne ha approfittato anche per rifinire leggermente il gameplay per rispondere ai feedback ricevuti dalla community, con alcuni utenti che parlano quasi di un FC 26 2.0 vista la mole di modifiche. Anche su FC Mobile sono presenti gli stessi contenuti della versione console del titolo, per un'offerta che, almeno sulla carta, accontenta ogni appassionato.