Mondiali 2026 nei videogiochi: la guida completa per giocare su console, PC e mobile

Uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, capace 4 anni fa di tenere incollati davanti alla TV oltre 1,4 miliardi di persone per vedere Lionel Messi alzare il trofeo più ambito. Stiamo ovviamente parlando dei Mondiali FIFA 2026, che partono in questi giorni nella cornice di USA, Canada e Messico e che impegneranno gli appassionati fino alla metà di luglio.
Un evento simile è chiaramente impossibile da ignorare per il mondo dei videogiochi e, proprio per questo, abbiamo deciso di vedere come i Mondiali vengono trattati dai principali videogiochi calcistici e non del momento. Soprattutto per dare la possibilità agli orfani della maglia azzurra di vedere l'Italia partecipare a questa manifestazione, perlomeno virtualmente, dopo 3 qualificazioni fallite di fila.
FIFA World Cup: Launch Edition - Netflix
Disponibile per gli abbonati Netflix, Fifa World Cup: Launch Edition ci mette al comando di una delle 48 nazioni presenti al Mondiale americano, tutte completamente licenziate. Presenti anche gli stadi ufficiali del torneo, anche se poco distinguibili l'uno dall'altro. Il titolo si rivolge principalmente al pubblico casual: il telefono si trasforma in un pad virtuale che permette di controllare i giocatori ed eseguire azioni come i tiri semplicemente disegnando la traiettoria sullo schermo.
Nonostante la presenza anche di una modalità torneo, è chiaro che il gioco si presti a partite veloci contro gli amici, magari durante l'intervallo di una partita. La profondità di gioco è dimenticabile, con un'esperienza lontana anche dalla concorrenza su mobile. Apprezzabile però la colonna sonora, in cui abbiamo ritrovato diverse tracce storiche della serie FIFA come Song 2 dei Blur.
FIFA Heroes - Mobile
In arrivo il prossimo 22 giugno, FIFA Heroes promette di riproporre un'esperienza simile al vecchio FIFA Street. La grafica cartoon si adatta molto ad un gioco con un roster folle di personaggi, che spaziano dai giocatori alle leggende come Maradona, passando per le mascotte ufficiali delle competizioni e perfino figure della mitologia nordica come Thor.
Il gameplay strizza l'occhio agli appassionati degli hero shooter, in cui ogni personaggio possiede abilità uniche che possono influenzare l'andamento della partita. Al momento il titolo arriverà solo su iOS, Android e PC, con le versioni console che arriveranno nel corso delle settimane successive.
FC 26 e FC Mobile - PC, console, mobile
Nonostante la separazione avvenuta nel 2023, EA offre su EA Sports FC 26 una delle proposte più complete per quanto riguarda questo Mondiale 2026, con un aggiornamento particolarmente ricco che va a toccare ogni punto del gioco. Il cuore dell'esperienza è la modalità chiamata "The World's Game", in cui possiamo metterci al comando di una tra le 53 nazionali presenti e guidarle alla conquista della coppa più ambita, riproducendo fedelmente l'andamento del torneo.
Buona la varietà anche degli stadi, con alcune nuove aggiunte come il Gillette Stadium e il BMO Field che si aggiungono agli altri già presenti nel gioco base. La situazione delle licenze delle squadre presenta più luci che ombre: la maggior parte delle nazionali, 41, sono completamente licenziate con giocatori, stemmi e divise reali mentre alcune, come Giappone e Egitto, si presentano con kit generici, ma con i convocati ufficiali. Diverso il discorso per Algeria, Curaçao, Iran, Iraq e Giordania che sono invece totalmente senza licenza, sia per i giocatori che per le divise. Tutto il torneo e le nazionali sono poi state aggiunte anche alla Carriera, donando ulteriore profondità a questa modalità.
Non poteva mancare ovviamente una speciale attenzione per Ultimate Team, da anni diventata ormai centrale all'interno della serie. Numerosissimi sono infatti i contenuti in programma, da promo settimanali con carte dinamiche legate ai risultati delle nazionali a nuove Icone, Kempes e Rivellino, che si aggiungeranno a un roster già considerevole. Insieme a questi contenuti, EA ne ha approfittato anche per rifinire leggermente il gameplay per rispondere ai feedback ricevuti dalla community, con alcuni utenti che parlano quasi di un FC 26 2.0 vista la mole di modifiche. Anche su FC Mobile sono presenti gli stessi contenuti della versione console del titolo, per un'offerta che, almeno sulla carta, accontenta ogni appassionato.
Rocket League & Fortnite - PC, console, mobile
Anche il gioco di Psyonix è stato coinvolto dalla FIFA per celebrare il Mondiale 2026. Ogni giocatore può scegliere di rappresentare un paese, ottenere un adesivo e competere nella modalità a tempo limitato Rocket League x FIFA World Cup 2026, attraverso partite 3 vs 3 e una fisica del pallone, anch'esso dotato di licenza ufficiale, leggermente diversa dal normale, con rimbalzi meno marcati.
Ogni gol segnato equivale ad un punto per la propria nazionale, con premi finali in palio per il paese vincitore. Su Fortnite invece, presente la skin di Vinicius Jr, uno degli uomini più attesi e che guiderà il Brasile alla ricerca del sesto Mondiale.
Roblox - PC, PS5, Xbox Series X|S, mobile
Anche su Roblox è sbarcata la FIFA World Cup con FIFA Super Soccer, evento 4 vs 4 in cui si possono rappresentare tutte le nazionali partecipanti. Giocare all'evento permette anche di guadagnare skin esclusive per il proprio personaggio.
Vista la popolarità del gioco, non stupisce che la FIFA abbia voluto puntare su questo titolo per intercettare il pubblico più giovane che si dice essere sempre più lontano dal calcio giocato. Ovviamente però non aspettatevi un gameplay particolarmente profondo.
eFootball - PC, console, mobile
Forse è il gioco da cui ci aspettavamo qualcosa di più considerando la partnership con la FIFA stretta in questi anni. Invece, ad esclusione dei contenuti presenti su My Team, c'è davvero poco. Ottimi comunque i drop tematici che riportano sul gioco speciali versioni delle leggende che hanno scritto la storia dei Mondiali, come i campioni dell'Italia del 2006. Da segnalare che stanno continuando le selezioni per la FIFA eWorld Cup, vinta lo scorso anno dalla Polonia.
Più interessante la proposta di eFootball Kick-Off!, la versione per Nintendo Switch 2 del gioco. Qui, infatti, c'è una modalità chiamata International Cup che consente di vivere con le nazionali un torneo assolutamente identico ai Mondiali FIFA.
FIFA Rivals - Mobile
Classico gameplay da gioco mobile, FIFA Rivals dà la possibilità di creare la squadra dei sogni mixando giocatori attuali e storici (da segnalare il tutorial iniziale in cui compare Mario Balotelli come stella della squadra).
Il gameplay non reinventa il genere mobile calcistico, ma vi segnaliamo la possibilità di rigiocare una delle ultime quattro Coppe del Mondo per completare delle sfide e sbloccare nuovi giocatori per la vostra rosa.
Football Manager 26 - PC, console, mobile
Insieme a FC, Football Manager 26 è il gioco con il maggior numero di contenuti disponibili. Sfruttando la licenza ufficiale del torneo, gli sviluppatori di Sports Interactive non si sono certo risparmiati, regalando agli appassionati del titolo un'esperienza davvero profonda. Due le opzioni disponibili: la prima, permette di disputare solo il Mondiale, scegliendo se iniziare la stagione ai primi di maggio o giugno per prepararti subito all'esordio in campo, o di integrare la gestione della nazionale in una stagione iniziale, potendo anche sfruttare un salvataggio già esistente e senza necessità di ricominciare da zero.
Come ogni allenatore che si rispetti, ci verranno affidate le decisioni più importanti prima di volare in America. La prima è chiaramente quella di selezionare la lista dei convocati, con la possibilità di disputare dei veri e propri provini durante le amichevoli prima di arrivare ai 26 convocati definitivi. Ovviamente per comporre la nazionale più forte possibile dovremo stare attenti allo stato di forma attuale dei giocatori, alle aspettative di ogni membro della rosa e alla capacità di adattarsi al modulo che abbiamo scelto. Per le nazionali più piccole è poi fondamentale l'utilizzo degli osservatori, capaci di scovare talenti in rampa di lancio o giocatori con doppio passaporto che possono essere convocati per aumentare la qualità della formazione. Migliorata infine anche la fase delle partite, con nuovi aspetti su cui è possibile concentrarsi e la possibilità di ingaggiare preparatori per i calci piazzati.
Per testare la qualità dell'update abbiamo provato a simulare diverse volte la competizione e i risultati ci sono sembrati piuttosto coerenti con le aspettative. Se dovessi segnalarvi una possibile sorpresa, state attenti alla Svizzera: in Football Manager 26 riesce quasi sempre ad arrivare almeno ai quarti di finale. Infine, per gli allenatori virtuali più preparati, vi segnaliamo la Curaçao Challenge: vincendo il Mondiale con la nazionale caraibica, caricando il salvataggio su FIFA.gg sotto l'hashtag #FIFAeCuracaoChallenge avrete la possibilità di vincere un viaggio e incontrare i funzionari della federazione. Sfida non facile, ma vale senza ombra di dubbio la pena provarci.
La FIFA esce sconfitta
Mondiali super rappresentati dunque nel mondo dei videogiochi, ma con due chiari vincitori. Per quanto visto, Football Manager 26 e FC 26 offrono le esperienze più complete e divertenti, in grado di accontentare sia chi cerca una simulazione profonda sia chi vuole disputare velocemente le partite appena viste in TV.
Rimandati invece i titoli FIFA: dopo i proclami di Gianni Infantino, ci aspettavamo qualcosa in più, tanto da far sorgere più di qualche dubbio sul fatto che il divorzio con EA abbia davvero portato benefici a qualcuno.
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