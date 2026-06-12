Il case MSI MAG Pano 100R PZ è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo case ma non vuoi spendere troppo, l'MSI MAG Pano 100R PZ è attualmente su Amazon a 102,99 € rispetto al prezzo consigliato di 129 €, permettendoti di risparmiare il 20 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del case PC
Come anticipato, si tratta del case nella colorazione bianca. Il prodotto presenta un pannello laterale perforato per migliorare ulteriormente il flusso d'aria e il raffreddamento del sistema, insieme a quattro ventole ARGB da 120 mm preinstallate sul lato e sul retro. Grazie alla staffa per installazione verticale della GPU, potrai prevenire il cedimento della scheda grafica, mentre i filtri su lato e fondo impediscono l'ingresso della polvere.
Il pannello laterale include il pulsante di accensione e LED, jack audio/microfono, 1 porta USB 20 Gbps Type-C e 2 porte USB 5 Gbps Type-A. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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