Gothic 1 Remake rinasce su PC: è perfetto per i fan ed è scontato su Instant Gaming

L'uscita di Gothic 1 Remake ha riacceso l'entusiasmo degli appassionati di fanta-gdr vecchia scuola. A una manciata di giorni dal debutto ufficiale, la chiave Steam per PC si trova a un prezzo decisamente interessante sulla piattaforma e anche su qui Multiplayer.it è finalmente stata pubblicata la recensione di questa nuova edizione: il nostro Simone Tagliaferri ne parla come del remake che i fan aspettavano, con tutti i suoi pregi (e difetti). Se volete tuffarvi subito nella Valle delle Miniere, potete completare l'acquisto cliccando sul box in alto o visitando il link diretto alla pagina prodotto. A fronte di un listino di partenza di 50,00€, Gothic 1 Remake viene proposto a una base di 32,29€ IVA esclusa. Aggiungendo l'imposta italiana del 22%, il prezzo finale si assesta su 39,39€, segnando un ribasso del 35% secondo lo store e un risparmio del 21,22% sul totale complessivo tassato.