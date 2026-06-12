Gothic 1 Remake rinasce su PC: è perfetto per i fan ed è scontato su Instant Gaming

L'uscita di Gothic 1 Remake ha riacceso l'entusiasmo degli appassionati di fanta-gdr vecchia scuola. A una manciata di giorni dal debutto ufficiale, la chiave Steam per PC si trova a un prezzo decisamente interessante sulla piattaforma e anche su qui Multiplayer.it è finalmente stata pubblicata la recensione di questa nuova edizione: il nostro Simone Tagliaferri ne parla come del remake che i fan aspettavano, con tutti i suoi pregi (e difetti). Se volete tuffarvi subito nella Valle delle Miniere, potete completare l'acquisto cliccando sul box in alto o visitando il link diretto alla pagina prodotto. A fronte di un listino di partenza di 50,00€, Gothic 1 Remake viene proposto a una base di 32,29€ IVA esclusa. Aggiungendo l'imposta italiana del 22%, il prezzo finale si assesta su 39,39€, segnando un ribasso del 35% secondo lo store e un risparmio del 21,22% sul totale complessivo tassato.
Un ritorno alle origini fedele e spietato
Gothic 1 Remake, sviluppato da Alkimia Interactive, non si limita a modernizzare la veste grafica dell'opera originale del 2001 grazie al potere dell'Unreal Engine 5, ma ne conserva intatta l'atmosfera cupa, la narrazione spietata e l'assenza di indicatori invasivi sulla mappa. La colonia penale di Khorinis torna a vivere con un livello di dettaglio eccezionale, dove ogni scelta ha un peso concreto e i pericoli si nascondono dietro ogni angolo del mondo di gioco.
Questa edizione digitale attualmente in stock garantisce l'accesso immediato all'avventura completa su Steam. Per chi ha amato l'opera originaria o per chi vuole scoprire una delle pietre miliari del genere per la prima volta, l'opportunità di recuperare Gothic 1 Remake con questo sconto fin dai primi giorni di uscita rappresenta un'ottima occasione per godersi un comparto tecnico all'avanguardia senza spendere la cifra intera richiesta al debutto.
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