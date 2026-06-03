Rayman Legends Retold: abbiamo provato il remake dello storico platform di Ubisoft

Quel titolo fu un enorme successo sia di critica sia di pubblico e, proprio per questo, rappresenta la base perfetta per far conoscere nuovamente Rayman non soltanto ai fan storici, ma anche a una nuova generazione di giocatori. Nasce così Rayman Legends Retold, un progetto che va ben oltre il semplice remake e che prende forma dalla collaborazione tra Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier. Il gioco è previsto per il 1° ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PC e Switch 2, e soprattutto verrà venduto a un ottimo prezzo budget di 39,99 euro .

Tra le tante sorprese dell'ultimo State of Play c'è stato anche il ritorno di uno dei personaggi Ubisoft più amati di sempre e rimasto per anni nel limbo: Rayman. Recentemente il celebre protagonista della storica saga platform era riapparso soltanto nel DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, mentre il suo ultimo vero capitolo da protagonista risale addirittura al 2013, con Rayman Legends.

Molto più che un remake

La prima cosa che gli sviluppatori di Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan ci hanno chiarito durante la presentazione è che Rayman Legends Retold non vuole essere un semplice remake grafico che trasforma il gioco originale da 2D a 3D. Rayman Legends è ancora oggi un platform estremamente solido sia dal punto di vista del gameplay sia per il suo stile artistico, ed è proprio da queste basi che i due team sono ripartiti per migliorare ulteriormente un titolo già eccellente.

Ogni livello è stato completamente ripensato per adattarsi alla nuova veste tridimensionale, senza però tradire la struttura originale. L'azione continuerà, infatti, a svolgersi principalmente su un piano bidimensionale, ma l'aggiunta della profondità permetterà di rendere le ambientazioni molto più vive e spettacolari, arricchendole di dettagli visivi e sonori e sfruttando una telecamera dinamica che offrirà nuove inquadrature più cinematografiche e d'impatto.

Il tutto gira sul motore grafico Snowdrop, utilizzato da Ubisoft da molti anni e mostratosi, durante la visita agli studi di Montpellier, estremamente versatile. Gli sviluppatori possono modificare i livelli in tempo reale mentre li testano, velocizzando enormemente il lavoro di rifinitura e ottimizzazione.

Anche dal punto di vista artistico il lavoro svolto è notevole. Gli sfondi tridimensionali sono molto più ricchi di dettagli, pieni di creature, vegetazione e nuovi effetti di luce e ombra che rendono i vari reami ancora più colorati e immersivi. Grande attenzione è stata data anche agli indizi ambientali, sia visivi sia sonori, che aiutano il giocatore a individuare segreti, trappole o percorsi alternativi.

Rayman e i suoi amici sono pronti a tornare in questo nuovo remake

Molto curato anche il comparto audio. Christophe Héral, storico compositore della serie, ha realizzato ben 55 minuti di nuove musiche e rivisitato diverse tracce originali. Inoltre saranno presenti numerose nuove scene animate e doppiate in varie lingue. Ubisoft Milan, in particolare, si è occupata di questi intermezzi cinematografici, sfruttando l'esperienza maturata con Mario + Rabbids per dare maggiore peso alla narrativa e caratterizzare meglio i personaggi rispetto al gioco originale.

Rayman Legends Retold non si limiterà però a espandere il capitolo originale, ma introdurrà anche molte novità. Tra queste ci sono delle spettacolari sequenze in cui sarà possibile cavalcare dei draghi attraversando ambientazioni tridimensionali, evitando ostacoli e affrontando nemici durante il passaggio tra un reame e l'altro.

In questa nuova versione si passa dalle due alle tre dimensioni, con anche diversi livelli inediti

Torneranno poi anche i celebri livelli musicali, tra le parti più amate del Rayman Legends originale, accompagnati stavolta da nuove canzoni e sequenze inedite. A tutto questo si aggiunge persino un intero nuovo mondo, con livelli completamente originali, nuove meccaniche e persino un nuovo antagonista principale pensato per dare maggiore importanza alla componente narrativa. Su questi contenuti Ubisoft mantiene ancora il massimo riserbo, ma da quanto mostrato questi sembrano rappresentare una delle aggiunte più ambiziose di questa nuova versione.