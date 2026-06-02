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Rayman Legends Retold è stato annunciato con trailer e data di uscita allo State of Play

Rayman Legends Retold si presenta allo State of Play con trailer, data di uscita e prime conferme ufficiali: il remake del classico Ubisoft arriverà il 1° ottobre con preorder in apertura a breve.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/06/2026
Rayman in Rayman Legends Retold

Confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, durante lo State of Play è stato ufficializzato Rayman Legends Retold, remake dell'acclamato platform Ubisoft del 2013.

Il lancio è fissato per il 1° ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, con i preorder in apertura nelle prossime ore. Qui sotto trovate il trailer mostrato durante l'evento.

Non solo un remake grafico

Rayman Legends Retold torna in scena con una reinterpretazione moderna del classico Ubisoft a tutto tondo. Non parliamo solo di un comparto grafico completamente ricreato da zero, ma di una vera reimmaginazione, pensata per aggiornare e ampliare uno dei capitoli più apprezzati della serie mantenendone però lo spirito, introducendo nuove meccaniche e contenuti inediti.

Sviluppato da Ubisoft Montpellier insieme a Ubisoft Milan e basato sul motore Snowdrop, il progetto conserva la struttura del titolo del 2013, arricchendola con nuovi scenari 3D più ricchi e dinamici, una telecamera più fluida e un comparto tecnico completamente rivisto sul fronte visivo e sonoro. Rayman Legends Retold: abbiamo provato il remake dello storico platform di Ubisoft

Accanto ai livelli classici, ai celebri stage musicali e al co‑op fino a quattro giocatori, questa nuova versione introduce anche una serie di contenuti inediti. Tra le aggiunte più rilevanti spiccano le sezioni Dragon Ride, spettacolari sequenze in cui si cavalcano draghi attraverso ambienti 3D pieni di insidie, e un mondo completamente nuovo, il World of the Livid Dead: un'area dalle tinte più cupe, con un antagonista inedito e una meccanica basata sul potere della luce.

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