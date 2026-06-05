Preordina Rayman Legends Retold per PS5: con la Launch Edition otterrai diversi contenuti esclusivi

Se sei interessato alla versione per PS5, Rayman Legends Retold è disponibile in preordine su Amazon nella Launch Edition e costa 39,99 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che è disponibile anche la versione per Nintendo Switch 2, che puoi preordinare tramite questo link o attraverso il box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni (ricordiamo che l'uscita è prevista per il 1° ottobre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un platform iconico dalle meccaniche rinnovate
Si tratta della versione modernizzata dell'iconico platform Ubisoft del 2013, ma non aspettarti un semplice remake grafico: potrai scoprire anche meccaniche inedite e una serie di novità pensate per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente. Con le sezioni Dragon Ride, ad esempio, potrai vivere spettacolari sequenze in cui si cavalcano draghi, mentre in World of the Livid Dead scoprirai un'area cupa con una meccanica basata sul potere della luce. Anche in questo caso potrai giocare in compagnia di amici.
Prima di tutto, preordinando questa edizione potrai ottenere una serie di contenuti esclusisvi, tra cui Rayman Origins Enhanced Edition (trovi tutte le novità qui), la mappa della Radura dei Sogni, 3 litografie premium e il Pacchetto Hoodlum Havoc. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre impressioni dopo averlo provato.
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