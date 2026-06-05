Xbox deve rivedere la strategia delle esclusive per crescere, ribadisce la CEO Asha Sharma

Durante una recente intervista pubblicata da Bloomberg, la CEO di Xbox, Asha Sharma , è comparsa in video rispondendo a varie domande relative ai suoi primi 100 giorni alla guida della divisione e sul possibile futuro della compagnia, ribadendo nuovamente di dover rivedere la strategia delle esclusive .

Un argomento difficile da valutare, tra necessità di publisher e di piattaforma

"È un argomento difficile", ha riferito Sharma rispondendo alla domanda sulla necessità di rivalutare le esclusive, "Siamo il secondo publisher nel mondo e, per essere un grande editore, bisogna fare in modo di raggiungere il più ampio pubblico possibile", ha spiegato la CEO, giustificando così la necessità di continuare a pubblicare su più piattaforme.



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"Allo stesso tempo, però, stiamo consolidando la piattaforma e, per ottenere il risultato migliore, è necessario avere contenuti e servizi esclusivi. Dunque stiamo guardando a questo argomento molto attentamente".

"Credo che dobbiamo valutare con molta attenzione ogni titolo, riflettere su come vogliamo affrontarlo e trarre insegnamento da casi simili nel settore, ed è proprio quello che stiamo facendo".

L'ideale di Sharma sarebbe portare Xbox ad essere la compagnia numero uno nel settore videoludico, e per il momento si ritiene soddisfatta di quanto fatto nei suoi primi 100 giorni di "mandato", riferendo alcuni obiettivi raggiunti in questo periodo.

"Abbiamo fatto tantissimo per dare nuovo slancio a Xbox", ha affermato, "negli ultimi 100 giorni abbiamo venduto più console che nell'intero anno scorso. Siamo riusciti a dare una svolta a Game Pass dopo otto mesi di calo: ora è tornato a crescere e sta aumentando la fidelizzazione degli utenti".

"Ma soprattutto, stiamo ricominciando ad avvicinarci ai nostri giocatori e alla nostra community. Penso che nei prossimi 100 giorni dovremo riorganizzare l'azienda. Dobbiamo valutare come stiamo investendo, come stiamo definendo le priorità e cambiare il nostro modo di operare, per tornare a crescere ed essere il punto di riferimento del mondo del gaming".

Nei giorni scorsi, la CEO aveva riferito che la riduzione di prezzo di Xbox Game Pass sta dando segnali positivi ma che si tratta solo dell'inizio, mentre varie novità arriveranno proprio questa settimana dall'Xbox Games Showcase di domenica 7 giugno.