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Classifica PlayStation Store, 007 First Light è il gioco più scaricato a maggio

007 First Light è stato il gioco più scaricato a maggio su PS5 sia in Europa che negli Stati Uniti, secondo la classifica del PlayStation Store.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/06/2026
James Bond in 007 First Light

007 First Light è stato il gioco più scaricato a maggio su PlayStation Store: il tie-in sviluppato da IO Interactive ha conquistato la prima posizione fra i titoli PS5 di maggior successo, sia negli Stati Uniti che in Europa.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si è posizionato secondo, anch'esso in entrambi i territori, mentre l'ultimo gradino del podio ha visto l'arrivo di NBA 2K26 negli USA e di Grand Theft Auto V in Europa.

I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store negli USA

  1. 007 First Light
  2. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  3. NBA 2K26
  4. MLB The Show 26
  5. Grand Theft Auto V
  6. Minecraft
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Invincible VS
  9. Saros
  10. Crimson Desert
007 First Light: vendite stimate oltre i 2,2 milioni di copie e ricavi lordi per 150 milioni di dollari 007 First Light: vendite stimate oltre i 2,2 milioni di copie e ricavi lordi per 150 milioni di dollari

I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store in Europa

  1. 007 First Light
  2. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  3. Grand Theft Auto V
  4. Minecraft
  5. NBA 2K26
  6. Forza Horizon 5
  7. Call of Duty: Black Ops 7
  8. Crimson Desert
  9. Mixtape
  10. Sea of Thieves

Su PS4 torna alla ribalta Star Wars

Lo Star Wars Day e l'entusiasmo nei confronti delle varie produzioni legate a Star Wars in arrivo ha determinato un ritorno di Star Wars: Battlefront 2, che è risultato essere il gioco PS4 più scaricato su PlayStation Store a maggio negli USA.

Una sequenza di Star Wars: Battlefront 2
Una sequenza di Star Wars: Battlefront 2

I giochi PS4 più scaricati a maggio su PS Store negli USA

  1. Star Wars: Battlefront 2
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Devil May Cry HD Collection
  4. Batman: Arkham Knight
  5. Gang Beasts
  6. Call of Duty: Black Ops 3
  7. Mortal Kombat X
  8. Dying Light
  9. Devil May Cry 4
  10. The Forest

I giochi PS4 più scaricati a maggio su PS Store in Europa

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Star Wars: Battlefront 2
  3. Devil May Cry HD Collection
  4. Gang Beasts
  5. Batman: Arkham Knight
  6. A Way Out
  7. House Flipper
  8. The Forest
  9. Minecraft
  10. Grand Theft Auto V
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Classifica PlayStation Store, 007 First Light è il gioco più scaricato a maggio