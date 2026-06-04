Classifica PlayStation Store, 007 First Light è il gioco più scaricato a maggio

007 First Light è stato il gioco più scaricato a maggio su PlayStation Store: il tie-in sviluppato da IO Interactive ha conquistato la prima posizione fra i titoli PS5 di maggior successo, sia negli Stati Uniti che in Europa.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si è posizionato secondo, anch'esso in entrambi i territori, mentre l'ultimo gradino del podio ha visto l'arrivo di NBA 2K26 negli USA e di Grand Theft Auto V in Europa.

I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store negli USA



007 First Light LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro NBA 2K26 MLB The Show 26 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Black Ops 7 Invincible VS Saros Crimson Desert

I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store in Europa

