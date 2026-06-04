Classifica PlayStation Store, 007 First Light è il gioco più scaricato a maggio

007 First Light è stato il gioco più scaricato a maggio su PlayStation Store: il tie-in sviluppato da IO Interactive ha conquistato la prima posizione fra i titoli PS5 di maggior successo, sia negli Stati Uniti che in Europa.
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si è posizionato secondo, anch'esso in entrambi i territori, mentre l'ultimo gradino del podio ha visto l'arrivo di NBA 2K26 negli USA e di Grand Theft Auto V in Europa.
I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store negli USA
- 007 First Light
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- NBA 2K26
- MLB The Show 26
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Invincible VS
- Saros
- Crimson Desert
I giochi PS5 più scaricati a maggio su PS Store in Europa
- 007 First Light
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- NBA 2K26
- Forza Horizon 5
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- Mixtape
- Sea of Thieves
Su PS4 torna alla ribalta Star Wars
Lo Star Wars Day e l'entusiasmo nei confronti delle varie produzioni legate a Star Wars in arrivo ha determinato un ritorno di Star Wars: Battlefront 2, che è risultato essere il gioco PS4 più scaricato su PlayStation Store a maggio negli USA.
I giochi PS4 più scaricati a maggio su PS Store negli USA
- Star Wars: Battlefront 2
- Red Dead Redemption 2
- Devil May Cry HD Collection
- Batman: Arkham Knight
- Gang Beasts
- Call of Duty: Black Ops 3
- Mortal Kombat X
- Dying Light
- Devil May Cry 4
- The Forest
I giochi PS4 più scaricati a maggio su PS Store in Europa
- Red Dead Redemption 2
- Star Wars: Battlefront 2
- Devil May Cry HD Collection
- Gang Beasts
- Batman: Arkham Knight
- A Way Out
- House Flipper
- The Forest
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
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