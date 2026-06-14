WhatsApp rilascia delle nuove animazioni per l'invio e la ricezione dei messaggi su Android

WhatsApp continua a perfezionare la propria esperienza utente introducendo una nuova animazione dedicata ai messaggi nelle conversazioni Android. La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.23.11 dell'app ed è attualmente disponibile per una parte dei tester iscritti al programma di prova. L'obiettivo è rendere le interazioni più naturali e piacevoli senza modificare il funzionamento delle chat.

Con questa implementazione, i messaggi inviati non compaiono più in modo immediato e statico all'interno della conversazione. Al contrario, vengono accompagnati da una breve transizione visiva che li fa apparire in maniera più fluida.