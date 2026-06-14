WhatsApp rilascia delle nuove animazioni per l'invio e la ricezione dei messaggi su Android

WhatsApp continua a perfezionare la propria esperienza utente introducendo una nuova animazione dedicata ai messaggi nelle conversazioni Android. La novità è stata individuata nella versione beta 2.26.23.11 dell'app ed è attualmente disponibile per una parte dei tester iscritti al programma di prova. L'obiettivo è rendere le interazioni più naturali e piacevoli senza modificare il funzionamento delle chat.
Con questa implementazione, i messaggi inviati non compaiono più in modo immediato e statico all'interno della conversazione. Al contrario, vengono accompagnati da una breve transizione visiva che li fa apparire in maniera più fluida.
WhatsApp, con questa funzione, allinea Android ad iOS
La funzione segue quanto già introdotto su iOS, consentendo a WhatsApp di offrire un comportamento più uniforme tra le diverse piattaforme. L'animazione viene attivata quando l'ultimo messaggio della conversazione si trova nelle vicinanze della barra di scrittura, garantendo una transizione armoniosa all'interno dell'interfaccia.
Lo stesso principio viene applicato anche ai nuovi messaggi ricevuti. Gli utenti che hanno accesso alla novità possono controllarla direttamente dalle impostazioni di accessibilità dell'app. In questa sezione è presente un'opzione dedicata che permette di attivare o disattivare le animazioni in base alle proprie preferenze personali.
La comparsa di questa voce nelle impostazioni rappresenta anche un modo semplice per verificare se la funzione è già stata abilitata sul proprio account.
La strategia di WhatsApp
L'introduzione di questa animazione si inserisce in una strategia più ampia che vede WhatsApp investire sempre più nelle transizioni visive. In passato sono state aggiunte animazioni per l'invio delle immagini e per la gestione degli sticker, creando un'esperienza grafica più coerente e moderna.
Sebbene si tratti di una modifica apparentemente minore, queste ottimizzazioni contribuiscono a rendere l'utilizzo quotidiano dell'app più gradevole. Al momento il rilascio è limitato ai beta tester Android, ma la disponibilità dovrebbe estendersi progressivamente a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.
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