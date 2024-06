Vari capitoli di Assassin's Creed hanno remake già in sviluppo, ha svelato il capo di Ubisoft

Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot , ha svelato che la compagnia ha diversi remake di vari capitoli di Assassin's Creed in sviluppo, confermando dunque alcune voci di corridoio al riguardo, pur non svelando di quali giochi si tratti.

Rivisitazioni modernizzate di mondi celebri

"Ci sono mondi in alcuni dei nostri Assassin's Creed più vecchi che sono ancora estremamente ricchi", ha riferito Guillemot.

Un'immagine di Assassin's Creed 2

Questo significa chiaramente che la volontà e dare nuova vita ad alcuni degli Assassin's Creed più vecchi, in attesa di capire quali siano.

Una voce particolarmente insistente vede Skull and Bones essere derivato direttamente dai lavori di rifacimento di Assassin's Creed 4: Black Flag, e gli elementi di somiglianza in effetti sono piuttosto evidenti.

Secondo queste indiscrezioni, Ubisoft Singapore aveva iniziato i lavori su tale rifacimento, per poi dirottare lo sviluppo su un gioco completamente nuovo a tema piratesco, che poi è stato presentato come Skull and Bones.

Questo però non avrebbe cancellato quanto fatto sul remake di Assassin's Creed 4: Black Flag, che potrebbe dunque essere ancora in corso. In ogni caso, Guillemot non ha svelato altro, al di là della volontà di far uscire giochi della serie in maniera più frequente: "Ci sarà una grande varietà di esperienze. L'obiettivo è lanciare giochi della serie Assassin's Creed in maniera più regolare, ma in modo da rappresentare cose diverse ogni anno", ha riferito.