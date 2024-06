Super Mario 64 è in sviluppo anche su Game Boy Advance: vediamo come sta andando questa sfida

Super Mario 64 potrebbe presto prendere il posto di DOOM come gioco-benchmark da cercare di far funzionare ovunque, considerando che uno sviluppatore è riuscito a creare una conversione per Game Boy Advance, con risultati anche piuttosto convincenti, da quanto possiamo vedere.

Questo è un lavoro appassionato da parte del programmatore Joshua Barretto, che ha voluto affrontare la sfida apparentemente impossibile di trasferire il simbolo dell'era 64-bit di Nintendo sul portatile che è ufficialmente un 32-bit, ma non è tanto questo il problema maggiore nell'affrontare un'operazione del genere.

La questione principale da risolvere è infatti il fatto che Game Boy Advance non è particolarmente progettato per produrre grafica in 3D, laddove Super Mario 64 è praticamente uno dei maggiori esempi di grafica poligonale sulle console degli anni 90.