Il nuovo Tomb Raider verrà svelato presto, così come il prossimo gioco de Il Signore degli Anelli

In una recente intervista pubblicata da Variety, il vice presidente di Amazon Games, Christoph Hartmann, ha riferito che la compagnia svelerà presto le prime informazioni sul nuovo Tomb Raider e sul prossimo gioco de Il Signore degli Anelli, entrambi in sviluppo in co-produzione con Amazon Games.

Hartmann ha precisato che queste notizie non sono proprio imminenti, ma che non manca molto ad avere le prime informazioni sui progetti in questione, con la compagnia che però vuole evitare di fare le cose in fretta e preferisce un approccio scrupoloso al massimo per i titoli in lavorazione, data la loro importanza.

"Non si tratterà di domani, ma non sono molto lontane", ha riferito Hartmann, parlando delle informazioni in questione, che potrebbero dunque ricadere all'interno di quest'anno, quantomeno.