Concord avrà microtransazioni? Ecco la risposta di Firewalk Studios sugli acquisti nel gioco

In un'intervista pubblicata da VGC, il director of IP di Firewalk Studios, Kim Kreines, ha risposto alla fatidica domanda sulla presenza di microtransazioni all'interno di Concord: ebbene, la risposta breve è sì, ci saranno microtransazioni, ma ha specificato che saranno solo oggetti cosmetici.

Anche il nuovo live service di Sony si adegua dunque a quello che è ormai il trend imperante di questa tipologia di giochi, con la differenza che, in questo caso, il titolo in questione ha comunque un prezzo di partenza, ovvero 39,99€, dunque non è chiaramente un free-to-play.

Questo, in teoria, dovrebbe già garantire un certo equilibrio nelle microtransazioni, che dovrebbero essere assolutamente avulse dal gameplay, presentando solo elementi cosmetici che non vanno a influire sul bilanciamento del gioco.