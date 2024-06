Terminator Survivors si svela in un nuovo video diario su collegamenti con i film, ispirazioni e altro

Gli sviluppatori del team italiano hanno dunque spiegato qualcosa di più sulle idee alla base del progetto. In particolare, il CEO e Creative Director Marco Ponte ha riferito che l'idea di un gioco survival ambientato nell'universo di Terminator era viva già da parecchio tempo, perché l'ambientazione sembra particolarmente portata per un titolo del genere.

Un periodo poco esplorato dai film

Inoltre, il periodo messo in scena nel gioco, ovvero gli anni successivi al Giorno del Giudizio ma precedenti agli eventi che hanno portato all'affermazione della Resistenza di John Connor, non sono mai stati esplorati a fondo e rappresentano dunque una grande opportunità per un videogioco.

L'art director Mauro Ferrari spiega nel video qualcosa di più sull'ambientazione.

Questa è stabilita negli USA, con una costruzione del mondo quanto più realistica possibile. Il primo film di Terminator è stato una grande fonte d'ispirazione, e in generale quelli di James Cameron, con tanto di studio attento sulla fotografia e la scelta dei colori del primo capitolo da riproporre nel gioco.

Dal secondo film sono state invece prese le scene d'azione e lo stile generale delle fasi più dinamiche, ma ci sono anche altre fonti d'ispirazione tratte da produzioni tra gli anni 80 e 90.

Ponte ha poi spiegato che ci sono varie fazioni di umani sopravvissuti con cui interagire, ognuna delle quali retta da proprie convinzioni, abitudini e regole, e anche da una propria interpretazione di Skynet e di quello che sta accadendo nel mondo.

Gli incontri con le fazioni e gli scontri in generale richiedono approcci differenti e piuttosto tattici per poter sopravvivere: è possibile scegliere di agire in maniera stealth o all'attacco, ma è necessario calcolare le azioni in base alle risorse disponibili, e queste notoriamente sono scarse nel gioco.

Gli sviluppatori hanno inoltre ribadito che Terminator: Survivors uscirà in accesso anticipato inizialmente, visto come sistema migliore per assicurare un livello qualitativo più alto per la versione completa, oltre che per coinvolgere fin dall'inizio la community nello sviluppo, anche per avere feedback immediati sul bilanciamento e altre caratteristiche.

Come abbiamo visto, la data dell'accesso anticipato è fissata per il 24 ottobre 2024 su Steam, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S a seguire. Nei giorni scorsi abbiamo visto nuove immagini e dettagli su storia, mondo di gioco e gameplay.