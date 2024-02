Terminator: Survivors, trailer e data dell'accesso anticipato del survival open world italiano

Come promesso, durante il Nacon Connect 2024 è avvenuta la presentazione di Terminator: Survivors (in precedenza conosciuto con il nome in codice Terminator Survival Project), il survival open world basato sulla celebre serie cinematografica sci-fi Terminator e sviluppato da Nacon Studio Milan.

Per l'occasione abbiamo visto un trailer cinematografico, che trovate qui sotto, ed è stata annunciata la data di uscita in accesso anticipato su Steam per il 24 ottobre 2024, con a seguire le versioni PS5 e Xbox Series X|S, al momento senza data di uscita.