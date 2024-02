HONOR promette di lanciare il suo primo pieghevole flip nel 2024: è sfida aperta a Samsung

Tuttavia, Samsung non è sola; abbiamo seguito le versioni di Xiaomi e i pieghevoli di OPPO , per dirne un paio, e ora anche la cinese HONOR si prepara a fare il suo ingresso nel segmento.

Mercato in apertura

HONOR Magic V, il primo pieghevole dell'azienda

Le prospettive positive per il mercato degli smartphone pieghevoli emergono attraverso le stime di Counterpoint Research riportate da CNBC.

Si prevede una crescita del 40% nel 2024 rispetto al 2023, con 22 milioni di unità vendute in tutti i formati pieghevoli.

Attualmente, HONOR è presente sul mercato con smartphone a modello "libro", l'ultimo dei quali è il Magic V2, lanciato l'anno scorso ma arrivato da noi all'inizio di questo.

Mentre tali modelli concorrono con dispositivi come Galaxy Z Fold 5 e Pixel Fold di Google, il nuovo HONOR Flip è pronto a dar battaglia a dispositivi del calibro di Galaxy Z Flip 5 e Moto RAZR 40 Ultra, che si distinguono non solo per il formato, ma anche per una fascia di prezzo generalmente inferiore rispetto ai pieghevoli a libro.

Ciò aprirà a HONOR le opportunità di un segmento di mercato ancora inesplorato con notevoli potenzialità di crescita e profittabilità.