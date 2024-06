Il cosplay di Eve da Stellar Blade di Hane Ame sfoggia la celebre Skin Suit

Stellar Blade a modo suo si è rivelato uno dei giochi più interessanti di questa prima metà del 2024, come dimostra anche il traguardo del milione di copie vendute dal gioco nonostante sia un'esclusiva per PS5 al momento, in attesa di una possibile conversione per PC. Uno degli elementi trainanti del gioco è ovviamente la protagonista Eve, che oggi ammiriamo in un cosplay di Hane Ame.

Eve è un memebro dell'unità aera inviata dalla Colonia sulla sulla Terra per sterminare i Naytiba, dei misteriosi mostri che hanno decimato l'umanità, constrindendo gran parte dei sopravvissuti a rifugiarsi nello spazio. Sopravvissuta quasi per miracolo allo sbarco e l'inteso scontro che ne consegue, la protagonista collaborerà con il predone Adam e l'ingegniera Lily per rintracciare il Naytiba Antico, origine dell'invasione di questa specie, e salvare i superstiti di Xion, l'ultima città umana sulla Terra.