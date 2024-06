Il cosplay di Nami da One Piece di athena_cos.play è una meraviglia

One Piece è uno dei manga e anime più seguiti di sempre, con la notorietà dell'opera di Eiichirō Oda che ha raggiunto nuovi picchi altissimi grazie alla serie in live action realizzata da Netflix, che, nonostante le basse aspettative, si è rivelato nella prima stagione una trasposizione abbastanza fedele e ben confezionata. La popolarità di One Piece ha chiaramente un grande ascendente anche sul panorama dei cosplayer e tra i tanti vi proponiamo uno di quelli che ci ha impressionato di più ovvero il cosplay di Nami firmato da athena_cos.play.

Dato che parliamo di uno dei personaggi di primo piano di One Piece, Nami non ha bisogno di certo di grandi presentazioni per chi segue il manga o l'anime. Entrata nella ciurma di Cappello di Paglia sin dai primi capitoli della serie, si rivela da subito un elemento insostituibile grazie alle sue qualità di navigatrice. Pur non vantando grande forza fisica e abilità in battaglia, inoltre Nami se la cava anche nei combattimenti grazie alla sua grande astuzia e il suo bastone magico con il quale può controllare il clima e scagliare fulimini sui nemici.