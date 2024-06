Steam avrà un nuovo controller ufficiale prodotto da Hori su licenza Valve: data di uscita e dettagli

Hori ha annunciato il prossimo arrivo di un nuovo controller per Steam, previsto arrivare nel corso dell'anno, con data di uscita fissata per il 31 ottobre 2024 e con la piena compatibilità per la piattaforma garantita dalla licenza ufficiale di Valve.

Si tratta, in effetti, del primo controller ufficiale di Steam dopo la dismissione dello Steam Controller prodotto da Valve, che è stato tolto dal mercato nel 2019, quando la compagnia ha deciso di concludere la produzione della periferica, dunque questo nuovo dispositivo ha un che di storico.

Si tratta dell'unico Steam controller attualmente in produzione e previsto per la piattaforma, cosa che lo pone sotto una prospettiva particolare, sebbene ormai gran parte degli utenti utilizzino normalmente altre tipologie di controller.