Metal: Hellsinger VR ha una demo disponibile e un periodo di uscita, anche su PS4 e PS5

In ogni caso, è un'ottima notizia per molti e in particolare anche per i giocatori PlayStation, visto che l'interessante sparatutto a base di heavy metal arriverà anche su PS4 e PS5, compatibile con PlayStation VR in questa nuova versione.

Da un vago 2024 siamo passati dunque all' autunno 2024 , precisando un po' di più la parte dell'anno in cui il gioco sarà disponibile, sebbene in effetti le possibilità cominciassero a non essere poi molte, trovandoci ormai alla metà dell'anno.

Come era stato annunciato in precedenza, Metal Hellsinger VR arriverà anche su PS4 e PS5 oltre a vari dispositivi a realtà virtuale, e il gioco ha ora una demo disponibile e un periodo di uscita un po' più definito di prima.

Non è gratis per chi possiede l'originale

Un video è stato pubblicato per annunciare la pubblicazione della demo e il nuovo periodo di uscita previsto.

Sfruttando i visori a realtà virtuale, il gioco sarà ovviamente ancora più coinvolgente con la sua visuale in prima persona.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Metal: Hellsinger, anche se questa si basa sulla versione standard del gioco, mentre quella VR offrirà chiaramente un'esperienza un po' diversa, sebbene basata sullo stesso gameplay.

Il gioco è uno sparatutto in prima persona piuttosto standard come impostazione, quasi un "boomer shooter" come stile e tono generale, con una certa insistenza sulla colonna sonora, che per l'occasione è composta da brani e artisti veramente d'eccezione.

Tra questi troviamo Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God) e altri ancora. Proprio Heafy in prima persona è visibile nel nuovo trailer che comunica le novità sul gioco.

C'è da tenere presente che Metal: Hellsinger VR non sarà gratuito per chi possiede già la versione originale del gioco, ma si tratta di un titolo staccato e dunque acquistabile a parte, nonostante sia sostanzialmente lo stesso gioco in versione VR.