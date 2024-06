SteamWorld Heist 2 arriverà su Game Pass al lancio? Pare di no, ma il caso è alquanto misterioso

Che SteamWorld Heist 2 fosse previsto in uscita su Game Pass al lancio è un'informazione che per molti potrebbe giungere completamente nuova, ma probabilmente è anche sbagliata: il fatto è che la correzione giunta di recente da parte di Thunderful, che riferisce il fatto che l'inclusione della scritta Game Pass nel trailer sia un errore, ci coglie un po' impreparati perché non tutti l'avevano colta.

Ricostruendo la vicenda, sembra che il primo trailer in assoluto di presentazione di SteamWorld Heist contenesse la scritta "Game Pass" tra le piattaforme di uscita, ma la questione è stata successivamente corretta e i materiali successivi in effetti non riportano tale scritta.

In effetti, non ci sono stati comunicati ufficiali al riguardo, e il publisher ha spiegato di aver modificato successivamente il trailer in modo da rimuovere la scritta, che è stata inserita "inavvertitamente", dunque per un qualche errore.