Xbox Game Pass: scopriamo i giochi della seconda metà di giugno 2024

Siamo arrivati alla seconda parte di un giugno 2024 che si è rivelato alquanto importante per Microsoft e Xbox, e di conseguenza anche per Xbox Game Pass, considerando quante novità sono emersi nei giorni scorsi attraverso lo Showcase andato in scena il 9 giugno. Il piano di uscite future dimostra come la compagnia abbia intenzione di investire ancora parecchio in questo servizio, decisamente più di prima, se si considera che, al suo interno, è previsto arrivare anche Call of Duty: Black Ops 6 al lancio, un gioco che normalmente sconvolge le classifiche di vendita e si piazza regolarmente come titolo più venduto dell'anno per diverse settimane. Insomma, si può ben dire che il bello debba ancora venire, e i prossimi mesi saranno decisamente interessanti.

Nel frattempo, diamo un'occhiata alla mandata di giochi in arrivo nella seconda metà di giugno 2024 su Xbox Game Pass, con un'infornata non enorme e contenente titoli piuttosto peculiari, fatta eccezione per l'arrivo del blockbuster EA Sports FC 24, destinato a chi possiede la sottoscrizione Ultimate. Per il resto, le proposte possono risultare più di nicchia, ma c'è spazio per diversi gusti in questo sestetto di titoli in arrivo nelle prossime due settimane, in linea forse con un'estate che potrebbe essere più leggera in vista di un autunno veramente caldo per il catalogo del Game Pass, almeno dal programma che è emerso di recente. Vi ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo a fine giugno, su cui potrebbe valere la pena di concentrarsi prima di tutto il resto.