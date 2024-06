Elden Ring: Shadow of the Erdtree risulta troppo difficile per molti: tante recensioni negative su Steam

Non che la spinta sull'incremento di difficoltà non sia stata notata da molti anche in sede di recensione, ma evidentemente gli utenti hanno meno filtri nell'esternare la propria frustrazione, e molte valutazioni negative stanno emergendo da parte di questi.

Queste stanno peraltro raggiungendo una quota significativa, tanto che la valutazione complessiva del gioco sullo store Valve si è abbassata fino a "nella media", con solo il 63% di recensioni positive , quota che stride in maniera evidente con il metascore di 93 registrato sul fronte della critica, che lo pone come uno dei titoli valutati meglio di quest'anno.

I giochi FromSoftware fanno del livello di sfida una sorta di cifra stilistica, presentando spesso una difficoltà notevole soprattutto sul fronte dei souls-like, ma sembra che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sia andato un po' oltre per molti utenti, che su Steam hanno manifestato il proprio disappunto su una presunta difficoltà eccessiva attraverso le immancabili recensioni negative .

Una sfida artificiosamente sbilanciata verso l'alto?

I commenti negativi in questo senso sono molti, anche da parte di utenti che sembrano essere piuttosto esperti del genere, cosa che li rende ancora più interessanti.

La questione poi non riguarda semplicemente il livello di sfida molto selettivo, che sarebbe comprensibile e atteso per un titolo del genere, ma la sensazione che questo sia artificiosamente tarato troppo in alto, anche al di là di una qualsiasi ricerca di sfida di alto livello, risultando in un bilanciamento non corretto.

"Il gameplay lo rende difficile da raccomandare, con boss dai movimenti spastici e una pletora di mosse che non hanno senso fisicamente, rendendoli difficili da affrontare in questo DLC", si legge ad esempio in un commento. "Da parte di una persona che ha finito altri giochi FromSoftware con personaggi volutamente tenuti al livello uno solo per divertimento, mi sentirei di abbandonare questo".

"Mentre il design del mondo e i colori sono veramente piacevoli e anche l'aspetto di molti nemici, c'è un grosso problema di bilanciamento", dice un altro, "Al momento anche con un vigore a 60 puoi essere abbattuto con un colpo o quasi da parte di quasi tutti i nemici che non siano di livello infimo".

"Sono stato in grado di finirlo ma i boss sono così esagerati e aggressivi che anche potenziandoci al massimo con i frammenti di Scadutree non diventano affatto più semplici", ha scritto un altro utente, come raccolto su NeoGAF.

Insomma, a fronte di una risposta estremamente positiva da parte della critica, come dimostrato dai primi voti e anche dalla nostra recensione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, curiosamente molti utenti stanno manifestando una certa insofferenza per le scelte di design di FromSoftware, in maniera esplicita forse per la prima volta.