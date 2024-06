Xbox Game Pass dirà addio a 5 giochi a fine giugno, ma è probabile l'arrivo di un titolo molto atteso

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato quali giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass l'1 luglio , anticipando l'annuncio della line-up del servizio per la seconda metà del mese. In totale sono 5 e includono anche FIFA 22 , il che sembra suggerire l'imminente debutto nel catalogo di EA Sports FC 24 tramite EA Play, vediamo l'elenco completo:

EA Sports FC 24 presto sarà su PC e Xbox Game Pass?

Come da tradizione tutti i giochi sopracitati saranno disponibili su Xbox Store con il 20% di sconto (salvo offerte più vantaggiose) fino al momento della loro effettiva rimozione dal Game Pass, il che potrebbe far gola a chi volesse continuare a giocarci anche dopo l'1 luglio.

Erling Haaland in EA Sports FC 24

Come dicevamo in apertura, la rimozione di FIFA 22 suggerisce l'imminente arrivo di EA Sports FC 24 in EA Play e di conseguenza all'interno di Xbox Game Pass Ultimate. Il debutto del gioco in questi servizi è praticamente certo, ma EA non si è ancora pronunciata ufficialmente sulle tempistiche.

Detto questo, l'anno scorso l'arrivo di FIFA 23 è avvenuto contemporaneamente alla rimozione di FIFA 21, il che sembrebbe un importante indizio sull'imminente arrivo del nuovo capitolo della serie, giusto in tempo per sfruttare l'entusiasmo per gli Europei e l'aggiunta della modalità gratuita dedicata nel gioco. Probabilmente lo sapremo per certo nei prossimi giorni, se non già oggi stesso.