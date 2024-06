AMD Radeon 800M sfida le GPU discrete NVIDIA: le nuove iGPU RDNA 3.5 al pari di una RTX 2050?

Radeon 890M sfida le GPU discrete

Il modello di punta della nuova serie AMD, la Radeon 890M, è equipaggiata con 16 unità di calcolo (CU) e una frequenza di clock di circa 2900 MHz. Nei benchmark preliminari condotti su prototipi non definitivi, ha ottenuto un punteggio di oltre 3600 nel test 3DMark Time Spy Graphics. Questo risultato la posiziona a un passo dalla RTX 2050 per laptop, una GPU discreta di fascia media. È stato inoltre eseguito il test delle prestazioni Cinebench R23, in cui la CPU ha ottenuto oltre 2000 punti in single-core e oltre 20.000 punti nel test multi-thread.

Un punteggio di oltre 3600 punti dovrebbe collocare la GPU AMD Radeon 890M molto vicino alla GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 (laptop). Considerando che si tratta di risultati preliminari ottenuti con hardware non definitivo, le aspettative per le prestazioni finali sono ancora più elevate. Si stima che la Radeon 890M possa superare i 4000 punti in 3DMark Time Spy, un risultato eccezionale per una GPU integrata.

Tali informazioni sulle GPU AMD RDNA 3.5 "Radeon 800M" provengono da Golden Pig Upgrade su Bilibili. L'insider ha affermato che le misurazioni sono state effettuate sui laptop MSI con Ryzen AI 300 al Computex 2024: la maggior parte dei laptop mostrati si basava sulla CPU Ryzen AI 9 HX 370, la configurazione di punta con 12 core basati sull'architettura Zen 5, 24 thread e la GPU Radeon 890M di fascia alta con 16 CU (unità di calcolo).

Il post di Golden Pig Upgrade

Le Radeon 800M non si limitano poi a migliorare le prestazioni grafiche. I test preliminari mostrano anche un incremento di oltre il 20% nelle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente, basata su RDNA 3. Questo significa che i nuovi APU Ryzen AI 300 offriranno un'esperienza utente complessivamente più fluida e reattiva rispetto ai suoi predecessori basati su RDNA 3 "Radeon 700M".

L'arrivo delle Radeon 800M potrebbe quindi segnare un punto di svolta nel mercato delle GPU integrate. La possibilità di avere prestazioni grafiche di alto livello in dispositivi compatti ed efficienti dal punto di vista energetico apre nuove opportunità per i produttori di laptop, Mini PC e dispositivi portatili.