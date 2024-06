MSI: i notebook gaming IA+ di nuova generazione con Intel Core Ultra e AMD Ryzen AI 300

MSI ha annunciato al Computex 2024 i portatili IA+ di nuova generazione, dotati dei più recenti processori Intel e AMD. I nuovi laptop firmati MSI assicurano un computing power AI superiore ai 100 TOPS e supportano oltre 500 modelli IA ottimizzati per Intel Core Ultra (nome in codice: Lunar Lake). Se equipaggiati con una GPU GeForce RTX, poi, offrono fino a 542 TOPS.

"MSI non solo può sfoggiare la linea di PC IA+ più completa del settore, ma presenta anche un laptop e una console portatile concepiti per gli appassionati di auto e per i giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Business Unit NB di MSI. "Siamo lieti di accogliere i visitatori ì presso lo stand MSI per sperimentare l'AI computing di nuova generazione e le nostre favolose proposte in ambito gaming".

Al di là delle dichiarazioni di rito, ecco tutti i modelli annunciati. Nel corso dell'evento MSI ha annunciato anche un nuovo PC handheld, ma per saperne di più vi rimandiamo alla notizia dedicata alla nuova MSI Claw 8 AI+.