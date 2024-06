MSI annuncia già la nuova CLAW con Intel Lunar Lake e batteria raddoppiata in concorrenza diretta con ROG Ally X

A soli tre mesi dall'uscita della sua prima piattaforma portatile da gaming, MSI sembra già correre ai ripari . La MSI CLAW 8 AI Plus è stata rivelata e sembra essere una sostituta capace di concorrere con le altre piattaforme in commercio: sostituendo il chip Intel Meteor Lake con i nuovissimi Lunar Lake, oltre a questo la nuova CLAW abbandona lo schermo da 7 pollici a risoluzione variabile e 120Hz per uno più grande da 8 pollici.

MSI non ha fornito altri dettagli o immagini del nuovo prodotto, dicendo che avremo più informazioni durante il Computex . Ma sappiamo già che i chip Lunar Lake di Intel offrono fino al 50% in più di prestazioni GPU rispetto a Meteor Lake, un potenziamento che rimette in carreggiata il brand, ma evidenzia come la precedente CLAW fosse problematica .

La sopravvivenza del più forte

MSI però non si è fermata qui: oltre ad aver rivelato questa nuova CLAW AI+, ha annunciato anche una CLAW in tiratura limitata. Si tratta del modello originale ma in stile Fallout, che si ispira con il design allo stile del Pip-Boy. Sebbene esteticamente sembri interessante, e sicuramente saprà far impazzire i fan del brand di Fallout, soprattutto vista la rinnovata Fallout-mania dovuta alla serie tv su Prime Video, si tratta dello stesso modello base già in commercio.

Tirando le somme, ci sarà da aspettare il Computex per avere novità su questa nuova MSI CLAW AI Plus, ma se c'è qualcosa di certo, almeno da quanto detto dall'azienda, continueranno ad uscire driver per la precedente. Inoltre, questo nuovo modello potrebbe arrivare sugli scaffali a settembre, magari in concomitanza con un price drop della versione iniziale. Il prezzo di questa nuova versione, invece, rimane ancora un interrogativo.