Comicon Bergamo 2024: sconto speciale sui biglietti per i lettori di Multiplayer.it!

Cosa ci aspetta al Comicon Bergamo

Il Comicon Bergamo 2024 sarà caratterizzato da una grande quantità di eventi e ospiti speciali, per un programma davvero ricco e interessante per tutti in tante aree tematiche differenti, che vanno dal Fumetto al Cinema e serie TV, dai Videogiochi a Musica, Cosplay, Kids e tanto altro. Ci saremo anche noi e ci divideremo tra il palco, dove aiuteremo nella moderazione di alcuni degli interventi più interessanti, e lo studio, dove saremo in diretta dalla fiera. Non mancheranno momenti dove andremo in giro per gli stand, alla ricerca di qualche occasione e delle ultime novità.

Il festival sarà dislocato su tutti gli spazi della Fiera di Bergamo, il Centro Congressi e le adiacenti aree esterne che rimarranno aperte anche di sera per vari eventi e attività. Tra gli ospiti italiani e internazionali che incontreranno il pubblico ci sarà John Romita Jr., tra i più noti disegnatori di Spider-Man e altri personaggi Marvel, Glenn Fabry (Preacher), Sio, Fraffrog e Dado, Tommy Gun e tanti altri.

Per quanto riguarda i videogiochi in particolare, durante la fiera sono previsti il noto attore e doppiatore Troy Baker, interprete di molti personaggi videoludici, il compositore Austin Wintory e il game designer Andrea Pessino.

Non mancate!