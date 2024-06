Netflix annuncia altri 14 giochi gratis in arrivo per gli abbonati: c'è anche un titolo eccellente

Netflix ha annunciato i 14 nuovi giochi gratis che verranno aggiunti al catalogo disponibile per gli abbonati al servizio da giugno in poi, tra i quali spicca in particolare un titolo eccellente, ma non è l'unico interessante in questa mandata.

Per quanto riguarda il gioco probabilmente di maggior rilievo di questa mandata, si tratta di The Case Of The Golden Idol, in arrivo l'11 giugno per gli abbonati. È una pluripremiata avventura grafica punta e clicca classica, dotata di uno stile molto particolare e caratterizzata da un notevole livello di scrittura e di costruzione degli enigmi, consigliatissimo.

Ci sono comunque anche diversi altri giochi interessanti, alternati come di consueto a produzioni alquanto più casual come stile, in particolare per quanto riguarda i titoli legati ad alcune serie o reality show di Netflix che fanno ormai parte della tradizione del gaming secondo il servizio video.