Alien: Romulus si presenta con un trailer pieno di sangue e alieni che parlano in italiano

Nel filmato possiamo vedere diverse scene tratte dalla pellicola , che si svolgerà tutta su di un'astronave spaziale, dove un alieno pare aver massacrato l'equipaggio. Possiamo quindi ammirare delle vecchie conoscenze in azione, come i facehugger, nonché vari momenti decisamente tesi.

Alien: Romulus è stato scritto e diretto da Fede Álvarez, cui dobbiamo già Man in the Dark e Millennium: Quello che non uccide. Si tratta del settimo capitolo ufficiale della serie e ha una trama davvero semplice e diretta: dei giovani coloni spaziali incontrano un'astronave misteriosa, apparentemente vuota.

Non sanno che dentro c'è uno xenomorfo e che dovranno fare di tutto per riuscire a sopravvivere. Come spiegato dal regista, non si tratta di un gruppo di soldati o veterani di qualche tipo, ma di gente normale che si trova a vivere una situazioni limite, posizionata tra i fatti di Alien e Aliens.

Il cast comprende Cailee Spaeny nei panni della protagonsita, accompagnata da Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux e Spike Fearn. Molti sperano che Alien: Romulus sia il film che ridarà alla serie il lustro di un tempo, andato perduto dopo le ultime, deludenti incarnazioni. Per il resto vi ricordiamo che uscirà nelle sale italiane il 14 agosto 2024, distribuito da The Walt Disney Company Italia.